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Легкоатлеты из Хабаровского края взяли высшие награды "Русской зимы": РИА "Восток-Медиа"
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Легкоатлеты из Хабаровского края взяли высшие награды "Русской зимы"

Легкоатлеты из Хабаровского края взяли высшие награды "Русской зимы"
Ещё одна высшая награда пополнила копилку региона на первенстве России среди юниоров
вчера, 17:40
Спорт | Хабаровский край
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Фото: группа "Русская зима" в соцсети "ВКонтакте"

На всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике «Русская зима», которые проходили в Москве, спортсмены Хабаровского края стали обладателями двух золотых медалей. В прыжке в длину победителем стал Артём Примак, а Валерия Зырянова завоевала высшую награду в толкании ядра среди женщин.

Известно, что Примак свой победный результат — 7 метров и 94 сантиметра — установил в заключительной попытке. Этот прыжок не только принес Артёму золотую медаль, но и обновил его лучшее личное достижение, уточнили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Хабаровского края. Валерия Зырянова из Комсомольска-на-Амуре также установила для себя новый личный рекорд, толкнув ядро на 17,65 метра

Также две золотые медали на первенстве России среди юниоров, которое прошло в Новочебоксарске, завоевала комсомольчанка Елена Паушкина. Спортсменка показала лучший результат в беге на 1 500 и 3 000 метров. Её сестра Ольга Паушкина в этих же видах заняла шестое и седьмое места.

Ещё одна комсомольчанка Анастасия Махрова на первенстве страны стала серебряной призёркой в беге на 2 000 метров с препятствиями, уступив три десятых секунды Анне Тропиной из Свердловской области

 
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