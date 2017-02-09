Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Иностранца ждёт суд за попытку дать взятку хабаровскому полицейскому: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 10 февраля 2017 года, 03:54
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Власти начнут "кошмарить" угольные терминалы Находки
Власти начнут "кошмарить" угольные терминалы Находки
Жариковский сквер Владивостока облюбовали бомжи и алкоголики
Жариковский сквер Владивостока облюбовали бомжи и алкоголики
Хабаровчане массово жалуются на запах нефтепродуктов в воздухе
Хабаровчане массово жалуются на запах нефтепродуктов в воздухе
Журналисты Приморья требуют найти виновных в избиении коллеги
Журналисты Приморья требуют найти виновных в избиении коллеги
Регионы:


Популярное
вчера, 11:50
В порту Владивостока накапливаются автомобили "без паспорта"
вчера, 10:36
Жители Владивостока могут добиться отставки депутата Сулеева
вчера, 14:54
Халявные дальневосточные гектары напомнили приморцам ваучеры
вчера, 12:46
Во Владивостоке власти бессильны перед "ОСАГО-городком"
вчера, 09:24
В Приморье вынесен вердикт по громкому "политическому" делу
вчера, 16:29
Ефим Звеняцкий получит миллион рублей от правительства России
вчера, 18:23
Жариковский сквер Владивостока облюбовали бомжи и алкоголики
вчера, 15:19
"Востокнефтепродукту" пришлось выплатить почти 20 миллионов штрафа
вчера, 19:55
В Приморье начали стрелять наркотиками
вчера, 18:20
Оптово-распределительный центр в Приморье скоро начнут строить

Обсуждаемое
вчера, 10:36
31

Жители Владивостока могут добиться отставки депутата Сулеева
вчера, 11:50
15

В порту Владивостока накапливаются автомобили "без паспорта"
вчера, 12:46
12

Во Владивостоке власти бессильны перед "ОСАГО-городком"
вчера, 18:23
6

Жариковский сквер Владивостока облюбовали бомжи и алкоголики
вчера, 18:20
4

Оптово-распределительный центр в Приморье скоро начнут строить
вчера, 14:54
3

Халявные дальневосточные гектары напомнили приморцам ваучеры
вчера, 17:55
3

Хабаровчане массово жалуются на запах нефтепродуктов в воздухе
вчера, 14:15
2

На Русском острове уже монтируют купол инновационно-культурного центра
вчера, 14:35
2

В Хабаровске хотят снизить цену на энергию для трамваев и троллейбусов
вчера, 19:25
2

Власти начнут "кошмарить" угольные терминалы Находки
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока вчера, 20:37
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал вчера, 14:10
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы 08.02.2017
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме 07.02.2017
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 58



Система Orphus

Иностранца ждёт суд за попытку дать взятку хабаровскому полицейскому

Иностранца ждёт суд за попытку дать взятку хабаровскому полицейскому
Гражданину Таджикистана грозят штраф и лишение свободы
вчера, 17:10
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском районе перед судом предстанет уроженец Таджикистана, которого обвиняют в попытке дать взятку полицейскому. В автомобиле нарушителя нашли рыбу и икру лососёвых пород, добытые незаконным путём. Злоумышленник хотел подкупить стража правопорядка, чтобы никто не выяснял истинное происхождение груза.

По версии следствия, 23 сентября 2016 года мужчину остановили, когда он ехал на автомобиле по дороге из села Восточного в Хабаровск. Нелегальный груз без каких-либо документов нашли в будке транспортного средства. Инспектор составил постановление об административном правонарушении на водителя автомобиля. Вместе с рыбой и икрой нарушители отправились в участок.

Гражданин Таджикистана, родственник шофёра, в этот же день попытался дать начальнику отдела полиции семь тысяч рублей взятки. Взамен он попросил прекратить проверку законности груза. Страж правопорядка отказался от денег, а иностранца задержали на месте преступления. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, уголовное дело в отношении таджика уже направили в суд.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о похожих случаях. Так, в Комсомольске-на-Амуре коммерсанта попытались привлечь к ответственности за коррупцию, он дал взятку полицейскому, чтобы тот закрыл глаза на нарушения. После этого предпринимателю пришлось заплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Другая злоумышленница передала сотруднику ФСБ один миллион рублей несмотря на то, что её предупредили, что это незаконно. Деньги она заплатила, чтобы ей вернули конфискованную нелегальную чёрную икру.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru