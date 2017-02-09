Иностранца ждёт суд за попытку дать взятку хабаровскому полицейскому

В Хабаровском районе перед судом предстанет уроженец Таджикистана, которого обвиняют в попытке дать взятку полицейскому. В автомобиле нарушителя нашли рыбу и икру лососёвых пород, добытые незаконным путём. Злоумышленник хотел подкупить стража правопорядка, чтобы никто не выяснял истинное происхождение груза.

По версии следствия, 23 сентября 2016 года мужчину остановили, когда он ехал на автомобиле по дороге из села Восточного в Хабаровск. Нелегальный груз без каких-либо документов нашли в будке транспортного средства. Инспектор составил постановление об административном правонарушении на водителя автомобиля. Вместе с рыбой и икрой нарушители отправились в участок.

Гражданин Таджикистана, родственник шофёра, в этот же день попытался дать начальнику отдела полиции семь тысяч рублей взятки. Взамен он попросил прекратить проверку законности груза. Страж правопорядка отказался от денег, а иностранца задержали на месте преступления. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, уголовное дело в отношении таджика уже направили в суд.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о похожих случаях. Так, в Комсомольске-на-Амуре коммерсанта попытались привлечь к ответственности за коррупцию, он дал взятку полицейскому, чтобы тот закрыл глаза на нарушения. После этого предпринимателю пришлось заплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Другая злоумышленница передала сотруднику ФСБ один миллион рублей несмотря на то, что её предупредили, что это незаконно. Деньги она заплатила, чтобы ей вернули конфискованную нелегальную чёрную икру.