Общественники предложили оградить порт Ванино деревьями

Рабочая группа, контролирующая улучшение экологической обстановки в порту Ванино, предложила предприятию закупить передвижную станцию мониторинга воздуха, доработать нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ и высадить деревья возле территории.

«Мы должны доработать план мероприятий с учётом всех предложений в течение недели идей, согласовать с советом директоров порта и в конце февраля утвердить этот документ. После чего начнётся наиболее ответственный этап — постоянный контроль за исполнением плана. Для этого будем регулярно, с обязательным привлечением общественности, проводить заседания рабочей группы», — заявил первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Василий Шихалёв.

Свои предложения общественники высказали в правительстве региона. Как сообщает пресс-служба ведомства, руководство порта приняло во внимание эти предложения.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что генеральный директор предприятия Валерий Балакин считает необоснованными обвинения в адрес порта о бездействии в связи с пылением угля. Позже глава региона Вячеслав Шпорт в Москве договорился с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел» Игорем Зюзиным о том, что в порту построят заградительные сооружения на площадках хранения угля, усилят работы по выполнению природоохранных требований и мониторингу состояния окружающей среды. Губернатор предложил создать рабочую группу, в которую войдут местные жители, специалисты правительства и сотрудники Ванинского порта. Они проверят, как на предприятии соблюдаются экологические нормы.

О проблемах в порту говорили и сами его работники. Агентство сообщало, что докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка Ванино тучами угольной пыли. Вследствие этого работника лишили премии и объявили ему выговор. Позже он прокомментировал официальное заявление пресс-службы «Порта Ванино», где сотрудники опровергли информацию, что предприятие «ничего не делает» для улучшения экологической ситуации. Александр Егоров рассказал обо всех мерах, которые прописаны в официальном опровержении. Региональное Минприроды грозило остановить работу предприятия. Ванинский районный суд по иску Росприроднадзора признал ОАО «Порт Ванино» виновным в выбросе вредных веществ в атмосферный воздух. Предприятие оштрафовали на 250 тысяч рублей.