Внедорожник и автобус столкнулись на трассе Комсомольск — Амурск

В аварии серьёзно пострадали несколько человек

На трассе Комсомольск-на-Амуре — Амурск столкнулись лоб в лоб автобус ПАЗ и Toyota Land Cruiser 200. Авария произошла на 17-м километре трассы около 10:00. До сих пор на месте работают сотрудники ГИБДД, а также следственная группа.

«Водитель, управлявший Land Cruiser, направлялся в сторону Комсомольска-на-Амуре. Он выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении автобусом ПАЗ», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник отдела пропаганды краевой ГИБДД Вячеслав Бондарев.

В результате аварии водитель автобуса получил травмы, его увезли на машине скорой помощи в больницу. По предварительным данным, пострадали и люди, находившиеся в салоне внедорожника — водитель и двое пассажиров.

Людей в автобусе не было. Известно, что ПАЗ принадлежит частной компании. Водитель высадил пассажиров и отправился обратно на базу, однако доехать до пункта назначения не смог.

Фото опубликовано ДТП ХАБАРОВСКА / Все Самое 😎😱😊 (@dtp_khv) Фев 8 2017 в 5:09 PST

Агентство писало, что сегодня, 9 февраля, в Хабаровском крае ввели временное ограничение движения пассажирских автобусов по трассе, связывающей дальневосточную столицу и Комсомольск-на-Амуре. Меры приняли из-за плохих погодных условий на магистрали. На дороге сейчас ухудшенная видимость из-за метели и снежный накат.

Госавтоинспекторы советуют автомобилистам без надобности не выезжать на трассу Хабаровск — Комсомольск и быть предельно аккуратными на дорогах региона. Из-за последствий циклона на трассе уже произошло смертельное ДТП. Как писало агентство, 7 февраля в районе 348-го километра столкнулись три машины, погибли два человека. Предположительно, авария произошла из-за того, что одно из транспортных средств выехало на встречную полосу.