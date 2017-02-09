Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
В Хабаровске хотят снизить цену на энергию для трамваев и троллейбусов: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 10 февраля 2017 года, 03:53
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Власти начнут "кошмарить" угольные терминалы Находки
Власти начнут "кошмарить" угольные терминалы Находки
Жариковский сквер Владивостока облюбовали бомжи и алкоголики
Жариковский сквер Владивостока облюбовали бомжи и алкоголики
Хабаровчане массово жалуются на запах нефтепродуктов в воздухе
Хабаровчане массово жалуются на запах нефтепродуктов в воздухе
Журналисты Приморья требуют найти виновных в избиении коллеги
Журналисты Приморья требуют найти виновных в избиении коллеги
Регионы:


Популярное
вчера, 11:50
В порту Владивостока накапливаются автомобили "без паспорта"
вчера, 10:36
Жители Владивостока могут добиться отставки депутата Сулеева
вчера, 14:54
Халявные дальневосточные гектары напомнили приморцам ваучеры
вчера, 12:46
Во Владивостоке власти бессильны перед "ОСАГО-городком"
вчера, 09:24
В Приморье вынесен вердикт по громкому "политическому" делу
вчера, 16:29
Ефим Звеняцкий получит миллион рублей от правительства России
вчера, 18:23
Жариковский сквер Владивостока облюбовали бомжи и алкоголики
вчера, 15:19
"Востокнефтепродукту" пришлось выплатить почти 20 миллионов штрафа
вчера, 19:55
В Приморье начали стрелять наркотиками
вчера, 18:20
Оптово-распределительный центр в Приморье скоро начнут строить

Обсуждаемое
вчера, 10:36
31

Жители Владивостока могут добиться отставки депутата Сулеева
вчера, 11:50
15

В порту Владивостока накапливаются автомобили "без паспорта"
вчера, 12:46
12

Во Владивостоке власти бессильны перед "ОСАГО-городком"
вчера, 18:23
6

Жариковский сквер Владивостока облюбовали бомжи и алкоголики
вчера, 18:20
4

Оптово-распределительный центр в Приморье скоро начнут строить
вчера, 14:54
3

Халявные дальневосточные гектары напомнили приморцам ваучеры
вчера, 17:55
3

Хабаровчане массово жалуются на запах нефтепродуктов в воздухе
вчера, 14:15
2

На Русском острове уже монтируют купол инновационно-культурного центра
вчера, 14:35
2

В Хабаровске хотят снизить цену на энергию для трамваев и троллейбусов
вчера, 19:25
2

Власти начнут "кошмарить" угольные терминалы Находки
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока вчера, 20:37
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал вчера, 14:10
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы 08.02.2017
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме 07.02.2017
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 58



Система Orphus

В Хабаровске хотят снизить цену на энергию для трамваев и троллейбусов

В Хабаровске хотят снизить цену на энергию для трамваев и троллейбусов
В правительстве края от такой идеи отказались
вчера, 14:35
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Законодательной Думе Хабаровского края обсудили идею о снижении цены за электричество для общественного транспорта — троллейбусов и трамваев. От региональной организации профсоюза работников жизнеобеспечения поступило обращение, в котором депутатов попросили подключиться к решению вопроса. В ответ в региональный парламент пригласили представителей всех организаций, которые могут помочь в решении проблемы, — комитета по ценам и тарифам краевого правительства, министерств финансов и юстиции региона, администрации города, энергетиков, а также трамвайно-троллейбусного управления.

На совещании отметили, что ТТУ проходит процесс оздоровления. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в январе этого года на линию выпустили три новых трамвая. Вагоны купили несмотря на то, что пассажиропоток упал: загруженность трамваев и троллейбусов составляет около 35 %. Предприятию удалось сохранить прежний уровень доходов, но, по словам исполнительного директора ТТУ Николая Илющенко, со всеми расходами предприятие справиться не может, поэтому ему нужны льготы на оплату электроэнергии.

«Вопрос требует проработки. Считаю, необходима комплексная программа, в которой будут чётко видны мероприятия по оздоровлению предприятия, меры, предпринимаемые для наполнения маршрутов пассажирами, вклад администрации города Хабаровска в этот процесс. Увидев такую программу, мы сможем говорить более конкретно об участии края в этом направлении. Троллейбусы и трамваи — транспорт общедоступный, экологичный и необходимый в наших городах, особенно учитывая пробки на дорогах и с каждым годом увеличивающееся число личного автотранспорта», — подчеркнул первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Матвеев.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, каждый месяц оплата электроэнергии ТТУ нуждается примерно в 7,5 миллиона рублей. Однако в комитете по ценам и тарифам правительства края решили, что выделение денег из бюджета региона на открытие льготного тарифа на электричество нецелесообразно. Нужно сокращать издержки, в том числе на общехозяйственные расходы. Замдиректора ПАО «ДЭК» по работе с юридическими лицами Людмила Кротова посоветовала руководству ТТУ пересмотреть тарифные планы на электроэнергию и выбрать более выгодный.

Ранее агентство писало, что трамвайно-троллейбусное управление признали банкротом летом прошлого года. Заявление о принятии такого решения руководство предприятия подало в начале декабря 2015 года. Причиной к началу процедуры послужили крупные долги транспортников.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Niki  (вчера, 17:06 )

    решить вопрос о льготах для нашего электротранспорта - очень важно! Инициатива города оправдана и объективна. Ведь в условиях ухудшения экологии - трамваи и троллейбусы это самый экологический вид транспорта. Цены на электроэнергию для нашего региона одни из самых высоких. Решив проблему с предоставлением льгот возможно будет не повышать цены на этот вид транспорта.

  • Александр  (вчера, 19:53 )

    Не смешите! Ради этого экологического транспорта дымят трубы ТЭЦ, вырабатывая достаточное количество э/энергии! Из-за того. чтобы обеспечить доходность уничтожают автобусников. Уже закрыли 60-й и 72-й. Кто следующий? И ТТУ не выживет и автобусов не будет. Спасибо за заботу!



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru