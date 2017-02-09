Петроглифы Сикачи-Аляна будут охранять на государственном уровне

Петроглифы в нанайском селе Сикачи-Алян Хабаровского края стали объектами культурного наследия федерального значения. Соответствующие приказы подписали в министерстве культуры Российской Федерации. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Раньше петроглифы были объектами культурного наследия региона, теперь их признали таковыми на федеральном уровне. На территории, где находятся древние рисунки, будут действовать все те же ограничения, что и раньше: запрещена любая хозяйственная деятельность, кроме научной», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия краевого правительства Аркадий Шиповалов.

Ранее агентство писало, что в краевом научно-производственном центре по охране памятников истории и культуры серьёзно обеспокоены состоянием петроглифов. Объект может в ближайшее время «выпасть» из предварительного списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, потому что на нём ничего не происходит. Комплекс подвергается атакам вандалов, он не благоустроен и постепенно разрушается. При этом учёные продолжают делать открытия на этом давно, казалось бы, изученном объекте.