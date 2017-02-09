Вратарь "Амура" отстоял на ноль в финале Универсиады

Мужская сборная России по хоккею обыграла в финале Всемирной зимней Универсиады национальную команду Казахстана со счётом 1:0 и стала победителем соревнований. Ворота защищал голкипер хабаровского клуба «Амур» Илья Андрюхов.

Ещё до старта студенческих Игр специалисты называли команды России и Казахстана главными фаворитами турнира. На Универсиаде 2015 года сборные этих стран дошли до финала, сильнее тогда оказалась россияне — 3:1. На этот раз победа далась сложнее. В первом периоде хозяева действовали увереннее и создали большое количество опасных моментов. Но подопечные Сергея Старыгина либо бросали мимо, либо встречали на пути сопротивление вратаря Ильи Андрюхова.

Работы хватало и голкиперу хозяев Сергею Кудрявцеву. Особенно тяжело ему пришлось во второй двадцатиминутке — россияне практически не покидали зону соперника. Казалось, что в третьем игровом отрезке казахстанцам наконец-то удастся перехватить инициативу, но, выстояв в меньшинстве, хозяева на 42-й минуте пропустили гол — отличился Даниил Ильин.

Как сообщает пресс-служба Игр, времени оставалось много, но россияне надёжно действовали в обороне и грозили забросить в контратаках. За две минуты до сирены наставник сборной Казахстана выпустил шестого полевого игрока, но сравнять счёт хозяева Универсиады не смогли и стали вторыми. Цвета национальной команды России также защищали хабаровские игроки — защитник Станислав Заборников и форвард Дмитрий Кириллов. Бронзовые медали завоевала сборная Канады.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на Универсиаде выступили ещё две жительницы краевого центра. Фристайлистка Анна Антонова завоевала золотую медаль в ски-кроссе, а лыжница Ксения Малёванная стала пятой в индивидуальной гонке на пять километров и дошла до полуфинала в спринте.