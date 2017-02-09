Хабаровчанин вскрыл чужую посылку и поживился ноутбуком

В дальневосточной столице полицейские раскрыли кражу ноутбука из посылки. Почтовое отправление вскрыл работник транспортной фирмы, содержимое он присвоил себе. Пропажу обнаружили в Южно-Сахалинске, когда увидели повреждённую упаковку.

В правоохранительные органы за помощью обратился представитель транспортно-логистической фирмы Хабаровска. Со слов заявителя, в Южно-Сахалинске в машине с грузом клиентов из дальневосточной столицы работники нашли вскрытую посылку, из которой пропал ноутбук стоимостью около 60 тысяч рублей.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения в офисе компании. Оперативники пришли к выводу, что к преступлению причастен работник предприятия. Он знал, что в посылке отправили дорогостоящую оргтехнику, распечатал упаковку и похитил ноутбук. Стражи правопорядка задержали 39-летнего подозреваемого, которого раньше несколько раз судили — за нанесение побоев, угрозу убийством и подделку документов. На допросе злоумышленник признался в содеянном и написал явку с повинной. По его словам, чужой ноутбук он продал неизвестным людям на рынке в Железнодорожном районе Хабаровска. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, сотрудника транспортной фирмы отпустили под подписку о невыезде.