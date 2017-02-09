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В Хабаровском крае покажут киноверсию "Амурских волн": РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровском крае покажут киноверсию "Амурских волн"

В Хабаровском крае покажут киноверсию "Амурских волн"
Фильм в память о Валерии Халилове презентуют в четырёх городах и трёх посёлках региона
вчера, 10:55
Культура | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Киноверсию международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» покажут в Хабаровском крае. Фильм подготовили в память о его погибшем в крупной катастрофе художественном руководителе.

«30 января Валерию Халилову исполнилось бы 65 лет, поэтому мы решили показать лучшие моменты его выступлений на фестивале «Амурские волны» разных лет. В картину также вошло его интервью, которое он дал перед отъездом из Хабаровска после пятого фестиваля», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела по связям с общественностью КГАУК «КНОТОК» Елена Костюченко.

Картину покажут 11 февраля в семи кинотеатрах края: «Октябрь» в Бикине, «Авангард» в Советской Гавани, «Ургал» в посёлке Чегдомын, «Космос» в Вяземском, «Молодость» в Амурске, «Совкино» в Хабаровске, а также в кинозалах Домов культуры посёлков Солнечный и Ванино.

Агентство писало, что основатель «Амурских волн» Валерий Халилов в декабре прошлого года погиб в авиакатастрофе. Военные музыканты и дирижёры почтили память основателя фестиваля, возложив цветы на площади Славы — центральной площадке выступлений главного военного дирижёра России в дальневосточной столице. Позже у памятника штурмовику Су-7Б зажгли свечи представители молодёжных организаций, военнослужащие, депутаты краевой Законодательной Думы.

Шестой фестиваль «Амурские волны» пройдёт в краевом центре с 25 мая по 2 июня. Сейчас организаторы приглашают оркестры из России и других стран принять в нём участие. Уже известно, что в Хабаровск приедут коллектив из Владивостока и Центральный военный оркестр России, увидят зрители и знаменитый военный оркестр Росгвардии из краевой столицы под руководством Тараса Юричина.

 
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