Хабаровский "СКА-Нефтяник" отправился за очками в Москву

Клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» из дальневосточной столицы после паузы начинает очередную серию выездных игр. Сегодня, 9 февраля, «армейцы» встретятся с московским «Динамо». Матч пройдёт в спортивном комплексе «Крылатское» и начнётся в 18:15 по хабаровскому времени.

В рамках чемпионата России команды ещё не встречались. По итогам первого этапа москвичи заняли третье место в группе «Запад». Команда Эдуарда Трифонова провела 20 игр, одержав в них восемь побед и один раз сыграв вничью. На втором этапе столичная дружина провела два матча и уступила в обоих — сначала «Енисею» со счётом 2:12, а затем «Уральскому трубнику» — 1:9.

Хабаровская команда, наоборот, была лидером «Востока» на первом этапе. «Армейцы» лишь однажды проиграли красноярскому «Енисею» и довольствовались ничьёй с кемеровским «Кузбассом». За 20 матчей команда Михаила Юрьева набрала 55 очков, догнать её уже никто не смог. Второй этап игроки «СКА-Нефтяника» начали с победы. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на своём льду «кабаны» обыграли архангельский «Водник» со счётом 11:1, а после этого разгромили ульяновскую «Волгу» — 15:5. Сейчас в активе команды шесть очков.

Встреча клубов пройдёт после паузы на время проведения чемпионата мира. Хабаровчане в перерыве не отдыхали — семь игроков принимали участие в первенстве и в составе сборной завоевали серебряные награды, а легионер «СКА-Нефтяника» Эрик Сэфстрём завоевал золото с национальной командой Швеции. Остальные «армейцы» тренировались и помогали дублёрам в матчах Высшей лиги.