Синоптики обещают тёплый и снежный четверг в Хабаровске

В дальневосточной столице сегодня, 9 февраля, ожидается небольшой снег. По прогнозам синоптиков, осадки могут возникать в течение всего дня.
Ночью температура воздуха составила -20…-18 градусов по Цельсию. Юго-западный ветер дует со скоростью 4-9 метров в секунду.
Днём станет несколько теплее — воздух прогреется до -9…-7 градусов. По данным специалистов Хабаровского гидрометцентра, направление и скорость ветра в течение дня не изменятся.
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