Синоптики обещают тёплый и снежный четверг в Хабаровске

В дальневосточной столице сегодня, 9 февраля, ожидается небольшой снег. По прогнозам синоптиков, осадки могут возникать в течение всего дня.

Ночью температура воздуха составила -20…-18 градусов по Цельсию. Юго-западный ветер дует со скоростью 4-9 метров в секунду.





Днём станет несколько теплее — воздух прогреется до -9…-7 градусов. По данным специалистов Хабаровского гидрометцентра, направление и скорость ветра в течение дня не изменятся.