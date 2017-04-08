В Хабаровске автомобиль вылетел с моста и рухнул рядом с рельсами

Сегодня, 8 апреля, в дальневосточной столице случилось дорожно-транспортное происшествие с участием корейского автомобиля Hyundai Santa Fe. Авария произошла около 17:00 — кроссовер вылетел с моста и упал с высоты на насыпь железнодорожных путей. Водителя в тяжёлом состоянии увезли в больницу.

















По сообщениям очевидцев, кроссовер двигался по развязке со стороны улицы Большой. После подъёма иномарка не свернула вправо, а продолжила ехать по прямой траектории. «Кореец» пересёк встречную полосу, снёс металлическое ограждение моста и рухнул вниз. В полёте «Хёндэ» перевернулся — приземлился он уже колёсами вверх. Свидетели происшествия перевернули автомобиль.

















Кроме водителя, который от удара потерял сознание, в салоне больше никого не было. В экстренном порядке его доставили в краевую клиническую больницу № 2. У пострадавшего зафиксировали множественные переломы рёбер.













Машина рухнула в метре от рельсов — на насыпь железной дороги. Чудом автомобиль не задел высоковольтную линию электропередачи. Эвакуировать разбитый транспорт придётся с помощью сотрудников РЖД — они пообещали подогнать к месту аварии специальную технику. На трезвость водителя «Хёндэ» проверят в стационаре — у него возьмут анализы крови.







