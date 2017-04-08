Хабаровский СКА повторил сентябрьское поражение от "Динамо"

Футболисты хабаровского СКА не смогли взять реванш за поражение от московского «Динамо», которое потерпели 10 сентября прошлого года: во второй встрече соперников сильнее вновь оказались «бело-голубые». Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», матч на поле стадиона имени Ленина в дальневосточной столице завершился со счётом 2:3.

















В том сентябре «армейцы» больше не проигрывали никому, включая московский «Спартак», да и в матче с динамовцами не выглядели заведомыми аутсайдерами и даже вели в счёте. После ухода из команды Александра Григоряна ничего, похожего на беспроигрышную серию, СКА показать пока не может — зато гости из столицы в последний раз терпели неудачу почти полгода назад. К приезду «Динамо» в Хабаровск «красно-синие» растеряли в матчах с гораздо менее грозными соперниками всё преимущество, заработанное в первой части турнира с таким трудом, и на третьем месте в турнирной таблице держались отнюдь не уверенно. Чтобы улучшить ситуацию, нужно было пытаться отобрать очки у лидера текущего первенства ФНЛ.

















И поначалу игра шла так, что у болельщиков были основания поверить в вероятность реванша: погодные условия вряд ли порадовали москвичей, а хозяева поля сразу же бросились в атаку. Не прошло и десяти минут, как Хуан Лескано получил реальную возможность забить: голкипер «Динамо» Антон Шунин сумел отбить мяч, подвергая серьёзной опасности собственное лицо. Но уже на 12-й минуте СКА усилиями того же аргентинца всё же распечатал ворота гостей, а великолепной передачей отметился Денис Дедечко.

















Забив, хабаровчане некоторое время продолжали доминировать на поле, заставляя тревожиться оборону противника. Однако к середине тайма классовое неравенство стало проявлять себя всё сильнее. «Армейцы» чаще прижимались к своим воротам, резко возрос уровень брака в передачах, и, как следствие, увеличилось количество перехватов мяча гостями. Одна из таких ошибок привела к равенству на табло: получив снаряд на линии штрафной, Кирилл Панченко, что называется, расстрелял голкипера СКА Александра Криворучко. Тому оставалось лишь развести руками и выразить претензии защитникам — как оказалось, далеко не в последний раз.

















Панченко, успевший к этому матчу вернуть себе первое место в гонке бомбардиров сезона, явно горел желанием упрочить лидерство. Второй гол он забил уже через семь минут, а незадолго до свистка на перерыв оформил хет-трик, основательно омрачив настроение «красно-синим» и тем, кто поддерживал их на трибунах. Все три гола форварда оказались очень похожими друг на друга, причём Криворучко смог дотянуться перчатками до мяча только в третий раз, да и то безуспешно.

















Болельщики ожидали, что во втором тайме рамку ворот СКА выйдет защищать запасной голкипер, но главный тренер команды Андрей Гордеев предпочёл провести ротации среди полевых игроков. На газоне появился Руслан Корян, сменивший Томаса Микуцкиса. Динамовцы, вернувшись к игре, отчётливо снизили темп, чем пытались воспользоваться хозяева, раз за разом организовывая атаки, — но пробиться сквозь оборону удавалось редко, а Шунин играл надёжно. Ответные действия «бело-голубых» также трудно было назвать близкими к успеху. Матч спокойно катился к завершению, но болельщикам было суждено увидеть ещё один гол: за две минуты до конца основного времени встречи главный судья назначил пенальти в ворота столичного клуба. К точке подошёл Корян, его первый удар Шунин эффектно отразил, но с добиванием уже не справился — 2:3. В оставшиеся и добавленные минуты хабаровчане пытались добыть хотя бы одно очко, но «Динамо» спокойно довело встречу до нужного результата.

















СКА вполне может оказаться за пределами четвёрки лидеров первенства уже на этих выходных: наступающие на пятки «Шинник» и «Спартак-2» обходят «армейцев» в случае побед в рамках 30-го тура. Следующую встречу «красно-синие» проведут в Калининграде против местной «Балтики» 13 апреля, а уже 17-го числа примут на своём поле «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.













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