"СКА-Хабаровск" с боем уступил на своём поле лидеру ФНЛ

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» в субботу, 8 апреля, принимал на своём поле единоличного лидера текущего Первенства ФНЛ — московское «Динамо». Несмотря на то, что дальневосточники к началу матча пребывали на третьей строчке турнирной таблицы, команды разделяла пропасть в почти 20 очков: поэтому для «армейцев» победа имела гораздо более важное значение, нежели для гостей, давно решивших свою задачу по возвращению в Премьер-лигу.

Начало матча позволило хабаровским болельщикам поверить в успех. Аргентинский легионер СКА Хуан Лескано с первых минут присматривался к воротам противника. Первый его выход на ударную позицию нейтрализовал голкипер «Динамо» Антон Шунин, а вот со следующим вратарь уже не совладал — точным ударом форвард вывел свою команду вперёд. За этим последовало ещё несколько интересных атак хозяев, но вскоре ситуация изменилась самым кардинальным образом.

К середине тайма игра сместилась к штрафной площадке красно-синих: во время одной из атак динамовцев мяч оказался у Кирилла Панченко, который красивым ударом сравнял счёт. До свистка на перерыв лучший бомбардир лиги отличился ещё дважды — всякий раз защитники СКА даже не пытались ему помешать, а Александр Криворучко оказывался бессилен.

Во время паузы Андрей Гордеев сделал сразу две замены в составе «армейцев», выпустив на поле, в том числе, и «главного по стандартам» — Руслана Коряна. Хозяева поля вернули себе активность, проявленную в самом начале встречи, однако оборона и голкипер «Динамо» явно не хотели радовать соперника новыми возможностями. Гости отвечали опасными контратаками, но увеличить отрыв у них так и не получилось — зато под занавес в ворота Шунина был назначен пенальти, который не без труда реализовал Корян. Финальный свисток зафиксировал счёт 2:3, беспроигрышная серия московской команды достигла 14 встреч. СКА продолжает терять очки, его пребывание в числе лидеров турнира оказывается под вопросом. Ближайшие преследователи — «Шинник» и «Спартак-2» имеют возможность обогнать хабаровчан уже в рамках текущего 30 тура.

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