Рано радовались теплу: в Хабаровске утром выпал снег

Сегодня, 8 апреля, жители дальневосточной столицы наблюдали не совсем типичное для апреля, но уж точно привычное для горожан погодное явление в это время года. В Хабаровске в течение полутора часов шёл снегопад. Несколько кадров утреннего погодного сюрприза — в объективе нашего фотокорреспондента.

















Агентство уже писало, что такие погодные условия прогнозировали сотрудники Дальневосточного УГМС. К выходным до Хабаровского края добрался циклон из Сибири, который принёс с собой похолодание и мокрый снег с дождём.

















Такие осадки пройдут в южных районах региона. В северной части края ожидают обильные снегопады и резкое похолодание, а также усиление ветра.













Пасмурная погода с осадками задержится в Хабаровске на все выходные. К понедельнику в городе вновь потеплеет, но уже во вторник синоптики не исключают вероятности дождя.