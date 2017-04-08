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Слабослышащие дети Хабаровска адаптируются к жизни с зоотерапией: РИА "Восток-Медиа"
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Слабослышащие дети Хабаровска адаптируются к жизни с зоотерапией

Слабослышащие дети Хабаровска адаптируются к жизни с зоотерапией
Сотрудники зоосада "Приамурский" познакомили учащихся интерната с норкой, курицей и свиньёй
сегодня, 11:15
Общество | Хабаровский край
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Фото: предоставлены Алиной Таенковой

Специалисты зоосада «Приамурский» имени Всеволода Сысоева вновь провели занятие зоотерапии для воспитанников школы-интерната № 6 — там обучаются слабослышащие и глухие дети. Ребята учились подражать звукам животных, которые приехали вместе с научными сотрудниками резервата. Сопедагогами на уроке были голубая норка, поросёнок дикого кабана и китайская декоративная курица.  

«С нами ездила главный зоотехник зоосада Елена Короткова, чтобы показать животных, и очень подробно рассказала о тех животных, которых мы привезли. Дети смогли их потрогать и погладить. Для таких ребят главное — тактильные ощущения. Провели занятия в игровой форме: раздавали карточки, проводили викторины, отгадывали загадки. Есть некие особенности проведения занятий с детьми, которые плохо слышат или вовсе глухие, так как среди таких ребят есть те, кто не говорит совсем — им поздно поставили аппарат и речь не совсем развита. Наша задача, чтобы на фоне полученных эмоций им хотелось говорить. Многие общаются на уровне жестов и звуков, мы им объясняем, что лучше пытаться заговорить, и мы обязательно их поймём. Педагоги интерната нам помогают перевести не совсем понятную нам речь. У нас есть такое упражнение — подражание звукам животных. Малыши очень охотно включаются в такие занятия. Ну и, конечно же, мы проводим зоофизкультминутку, которую дети сопровождали звуками животных», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» научный сотрудник зоосада «Приамурский» имени Всеволода Сысоева Алина Таенкова. 

Приезд зоотерапевтов с подопечными вызвал огромный ажиотаж среди ребят в интернате. У некоторых классов оказались сорваны плановые занятия. Многие дети уже хорошо знакомы с Алиной Анатольевной, которая приезжает к ним каждые две недели и постоянно привозит новых животных. Уроки проходят в игровой форме, но с элементами обучения: викторины, конкурсы и тестирование.

«У нас с этим интернатом налажена система занятий. Начали работать с ними ещё с весны прошлого года, и вот уже прошёл целый цикл занятий. Мы, конечно, планировали провести занятие со старшеклассниками, но когда малыши увидели животных, конечно же, мы им не могли отказать. Был первый класс, пятый и девятый. Занятие мы назвали: «Экология планеты — залог здоровья человека», — добавила Алина Таенкова.  


 

Главная цель, которую преследуют специалисты зоосада, — это адаптировать и социализировать ребёнка с особенностями к обычной жизни. У многих из подопечных интерната совсем не развита речь, и дети очень страдают от этого среди сверстников, которые не имеют недостатков в развитии или здоровье. Часто бывает, что у детей-инвалидов случаются психические расстройства временного или даже постоянного характера.


 

 

«У таких детей часто возникают тревожные состояния, депрессии. Вот на прошедшем занятии одна девочка в самом начале встала и начала плакать. Она объяснила, что не хочет смотреть на животных. У нас нет обязательного присутствия на занятии. Если нет желания, ребёнок может уйти. Педагог к ней подошла и узнала, что, оказывается, у девочки дома целое хозяйство и, видимо, уход за домашними животными у неё в обязанностях, которые ей в тягость. Девочка с раздражением в голосе говорила о том, что она уже видеть не может этих животных. Мы с ней поговорили, объяснили ей, что она молодец, что ухаживает за животными, много о них знает и поэтому может у нас на занятии поучаствовать в конкурсах и выиграть призы. Сначала она сидела на задней парте. Потом пересела вперёд и в конце стала активисткой на нашем мероприятии», — поделилась с корреспондентом научный сотрудник зоосада.


 

 
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало о том, как сотрудники зоосада пригласили к себе в гости на зоотерапию детей из приходского клуба многодетных семей «Ландыши». Юные хабаровчане рассказали о том, как они видят сохранение природы, защиту зверей и птиц, а также решили шуточные загадки о животных, которые обитают в учреждении, приняли участие в экспресс-опросе, получили призы, наклейки и буклеты о здоровом образе жизни.
 
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Комментарии
  • Ольга  (сегодня, 12:12 )

    Не устаешь удивляться делу, которое продолжают энтузиасты. Добрые дела всегда приносят пользу. Самим хочется поучаствовать в таком занятии.

  • Светлана  (сегодня, 12:23 )

    Замечательный проект! Молодцы!

  • Micha  (сегодня, 15:38 )

    Тут мало похвалы, нужна поддержка.



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