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Застройщик в Хабаровске предложил купить у него квартиры в рассрочку: РИА "Восток-Медиа"
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Застройщик в Хабаровске предложил купить у него квартиры в рассрочку

Застройщик в Хабаровске предложил купить у него квартиры в рассрочку
Продать жильё он готов под процент ниже ипотечного
08 февраля 2017, 18:10
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Больше 800 квартир в новостройках Хабаровска стоят пустыми. Чтобы реализовать жильё, муниципальный застройщик готов продать квартиры в рассрочку под процент ниже ипотечного, который составляет сейчас в среднем 12 % годовых.

В многоэтажном доме на улице Ясной готовы продать 24 квартиры по цене от 53 до 55 тысяч рублей за квадратный метр. Ещё шесть квартир ценой от 57 до 60 тысяч за «квадрат» реализуют в доме на улице Трёхгорной.

«Со следующей недели мы решили запустить такую необычную акцию и уже приступили к подготовке необходимых документов. Будем реализовывать квартиры с долгосрочной арендой: предоставляем жильё дольщикам сразу, но на условиях оплаты с некоторой рассрочкой. Её длительность будем оговаривать индивидуально для каждого случая — так же, как и сетку платежей», — рассказал директор хабаровского ООО «Фонд жилищного строительства» Алексей Савин.

Предполагается, что рассрочку дадут максимум на пять лет. В первый год владелец будет выплачивать порядка трёх процентов в квартал, а в последующие годы платежи будут выглядеть, как ипотечный кредит, но по сниженной процентной ставке в 8-10 процентов. Если покупатель не выплатит оговоренную сумму в установленный срок, владельца оштрафуют или расторгнут с ним соглашение.

«Пока это пробный шаг. Но, если наша схема окажется эффективной и понравится жителям города, будем практиковать её дальше», — отметил Алексей Савин.

По информации пресс-службы городской администрации, сейчас в Хабаровске практически не продаются квартиры, особенно в новостройках. Как и в 2016 году, дольщики не спешат вкладываться в стройку, в надежде на снижение стоимости квадратного метра.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что ещё в июле 2016 года жильё большой площади в новостройках краевого центра потеряло привлекательность для жителей города. В дальневосточной столице упал спрос на трёх- и четырёхкомнатные квартиры, а также на популярные ранее просторные «двушки» новой планировки. Интересы хабаровчан сместились в сторону более бюджетных вариантов — одно- и двухкомнатных квартир.

На прошлой неделе в Хабаровском крае утвердили стоимость жилья за один квадратный метр. Так, цена за один квадратный метр в дальневосточной столице составила 57 тысяч рублей, в Комсомольске-на-Амуре несколько дешевле — 50,5 тысячи. Жильё в Хабаровском муниципальном районе обойдётся в 51 480 рублей за единицу метража, в Комсомольском — 48 240. Больше всего денег за квартиру придётся отдать в Охотском районе — 73 400 рублей за «квадрат». Самое дешёвое жильё можно приобрести в Нанайском муниципальном районе —там квадратный метр обойдётся в 46 520 рублей.

 
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Комментарии
  • Сова  (21:18, 08.02.2017)

    Похоже, что утвердили кадастровую стоимость жилья за 1 кв. м. , якобы равной рыночной стомости, от которой с 01. 01. 2017 мы все будем платить налог на недвижимость. А он в разы больше, чем считали от инветаризационной стоимости жилья. Похоже, что в 2017-2018 гг. году СОЮ может завалить шквалом исков недовольных граждан в исчисленном налога на жилье. Ведь всем понятно, что продажная стоимость явно завышена застройщиками и риэлторами. Как же быть с налогами? А просто - налог от стоимости приобретенного жилья. Вот тогда и рыночные цены явно съедут вниз.



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