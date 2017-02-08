Бизнесмена из Комсомольска отправили под суд за хитрость с квотами

В Комсомольске-на-Амуре осудят местного предпринимателя, который присвоил себе деньги подтопленцев. Он фиктивно устроил на работу в свою компанию 29 человек и получал полагающиеся им деньги. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в октябре 2013 года индивидуальный предприниматель, который оказывает клининговые услуги, заключил с Центром занятости населения Комсомольска-на-Амуре договор о том, что временно примет на работу пострадавших от наводнения. Злоумышленник сделал подложные документы о том, что за год трудоустроил 29 человек. Каждый месяц он предоставлял в контролирующий орган фиктивные бумаги, где указывал, что сотрудники якобы работали и получали зарплату. Также предприниматель написал, что купил инвентарь и расходные материалы для трудоустроенных подтопленцев.

В числе трудоустроенных предприимчивый бизнесмен указал девять человек, среди которых были уже умершие, а также люди, которые переехали из Хабаровского края или проходят длительное лечение в больнице. На всех фиктивных работников Центр занятости населения Комсомольска перечислил злоумышленнику в сумме 2,6 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, специалисты направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Аналогичный случай произошёл с другим предпринимателем из Комсомольска-на-Амуре. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», мужчина указал в документах, что якобы трудоустроил в свою организацию 25 подтопленцев. Помимо того, что виновному назначили четыре года лишения свободы условно, с него взыскали больше 2,2 миллиона рублей в пользу городского Центра занятости населения.