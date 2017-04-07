Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Группа специалистов Агентства стратегических иницатив завершила работу в Хабаровском крае: в регион они приезжали по приглашению губернатора Вячеслава Шпорта. Гости из Москвы провели ряд мероприятий по реализации целевых моделей улучшения инвестиционного климата, определили наиболее проблемные этапы и вероятные точки роста, наладили диалог с властями и бизнесом.

Руководитель управления по проектам развития малого и среднего бизнеса АСИ Иван Аврах ответил на несколько вопросов корреспондента РИА «Восток-Медиа».

— Иван Юрьевич, судя по новостным лентам, в последнее время специалисты Агентства много времени проводят в регионах. Оцениваете достижения на местах?

— Действительно, сейчас проходит много выездов по итогам начала работы регионов по внедрению целевых моделей (комплекс факторов обеспечения благоприятного инвестиционного климата по 12 направлениям, который внедряется в каждом регионе России). Мы формируем обратную связь после внесения всей информации в систему управления проектами Region-ID. Это ещё один инструмент для последующего анализа.

Какой мы сейчас можем сделать вывод? Если брать целевые модели (а сейчас запустился процесс по их внедрению) — в Хабаровском крае готовность по разным направлениям составляет где-то от 20 до 45 процентов. Есть регионы, которые по ряду направлений продвинулись гораздо дальше. Та же Тюменская область, которая почти полностью реализовала целевую модель по институтам для бизнеса и теперь их задача — выйти на новый уровень и заняться проектами, направленными на развитие этой модели.

— Каковы перспективы нашего региона в этом плане? Есть ли какая-то специфика, в силу которой не удаётся набрать должные темпы развития?

— В Хабаровском крае мы провели заседания, в рамках которых как раз и попытались наработать для региона те мероприятия, которые позволили бы не только реализовать целевые модели и выйти на некий средний по стране уровень, но и получить определённый задел на будущее. Конечно, есть ещё над чем работать, но движение есть, мы видим, что руководство края уделяет этим вопросам существенное внимание, есть команда, которая готова решать поставленные задачи. Необходимо чуть более активно подключать представителей бизнеса, экспертов, которые могут дать полезные предложения, комментарии, а где-то и выступить с конструктивной критикой.И, конечно же, реализовать все те наработки, о которых мы договорились в ходе визита

Что касается особенностей — территория Дальнего Востока, безусловно, обладает определённой спецификой относительно северо-западных и центральных регионов. Это масштаб территорий, отдалённость от федерального центра, уровень инвестиционной активности, а также специфика работы институтов развития — существует единая корпорация по развитию, которая выполняет консолидирующую функцию, есть отдельное федеральное министерство. Здесь важно выстраивать с ними коммуникацию. Не стоит забывать и о масштабах территории — муниципалитетов много, необходимо выстраивать работу и с ними, потому что инвестору тоже этого взаимодействия не избежать. Договорились, что возьмём за основу опыт коллег из разных регионов — Белгород, Казань, Тюмень, Сатка, Чердаклы — чтобы помочь выстроить работу всех заинтересованных сторон по созданию благоприятного инвестиционного климата.

— Кстати, о климате. В числе лидеров Национального рейтинга, который составляет АСИ, в 2016 году дальневосточных регионов не было. Можно ли исправить эту ситуацию?

— По итогам выхода результатов рейтинга каждый регион получил свою карточку с перечислением тех «узких мест», которые не позволяют ему занимать лидирующие позиции. Полный перечень этих моментов мы передали в правительства субъектов. Направления известны: получение разрешения на строительство, подключение к сетям, та регуляторика, о которой мы так часто говорим.

Также следует обратить внимание на межведомственное взаимодействие и на использование электронных каналов связи. Есть примеры, когда в регионе с существенно разбросанными муниципалитетами пытаются перевести все эти разрешительные моменты в область электронного взаимодействия. Также важна оптимизация работы институтов для бизнеса. Региональный инвестиционный стандарт внедрён, но необходимо обеспечивать и мониторинг работоспособности созданных инструментов. Например, недостаточно просто создать инвестиционный портал в регионе: его необходимо периодически наполнять и обновлять, публиковать отчёты о формировании новых и статусе заполнения действующих инвестиционных площадок, вхождении инвесторов, создавать истории успеха и так далее.

— То есть регион должен самостоятельно создавать себе репутацию «хлебного места»?

— Безусловно, отдельным вопросом ставится развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка бизнеса. Наверное, это те точки роста, которые наиболее важны. В крае назрел переход от сопровождения инвесторов, которые приходят сами, к занятию регионом проактивной позиции по их привлечению, к продвижению своих сильных сторон. Это и усиление работы специализированной организации по работе с инвесторами, переход к регламенту их сопровождения по принципу «одного окна», маркетинг территориий, и проведение различных форумов и выставок для отбора проектов — на этих мероприятиях нужно выступать с чем-то. В рамках визита мы обсудили вопросы формирования инвестиционных ниш, упаковки проектов — более правильных и более системных, вовлечение бизнеса.

Задача, которая перед нами стоит — это формирование инвестиционного климата. При этом под инвестором зачастую понимают кого-то внешнего, из-за пределов региона или из-за границы. О тех же, кто находится на территории региона, мы часто забываем. Мне кажется, ключевая задача — повернуться лицом к «своему» инвестору, уделить внимание именно ему. В Хабаровском крае уже обсуждают идею поработать с теми представителями бизнеса, которые имеют возможность вкладывать не такие значительные ресурсы. Речь идёт не о сотнях миллионов рублей, а о, может быть, нескольких миллионах. С ними будут выстраивать диалог: я считаю, что это очень важно.

— На какие конкретные результаты направлено взаимодействие Агентства с местными властями?

— Целевые модели утверждены распоряжением правительства, срок их реализации — конец 2017 года. На ноябрь-декабрь запланировано заседание рабочей группы Госсовета, которое проведёт президент страны: на нём будут подведены итоги этой работы. Будет видно, как регионы справились с задачами. К концу года нужно выйти на определённые качественные результаты, то есть это не просто некая «процессная» история. Сроки получения разрешения на строительство должны сократиться с 210 до 126 дней, постановки на кадастровый учёт — с 80 до 38 дней, регистрации прав собственности — с 15 до 7 дней. Подключение к сетям также необходимо существенно ускорить — к примеру, если мы говорим про подключение до 150 кВт, то до 90 дней.

И работу эту нужно проводить непосредственно с бизнесом. Формат внедрения целевых моделей предполагает, что регион не просто варится в собственном соку: в его развитии участвуют эксперты и предприниматели. Они делают квартальную проверку результатов и дают обратную связь. То есть регион может заявить о достижении нужных показателей, а бизнес ответит: ребята, я проходил это месяц назад и процедуры совершенно другие. И здесь нужно будет разбираться с каждым конкретным случаем.