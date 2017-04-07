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Хабаровчане штурмуют кассы "Аэрофлота", надеясь урвать льготные билеты: РИА "Восток-Медиа"
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Хабаровчане штурмуют кассы "Аэрофлота", надеясь урвать льготные билеты

Хабаровчане штурмуют кассы "Аэрофлота", надеясь урвать льготные билеты
Они простаивают километровые очереди и составляют списки ожидающих
вчера, 17:20
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com; социальные сети

Офис компании «Аэрофлот» в Хабаровске переведён на 16-ти часовой рабочий режим — такое решение приняло руководство в связи с ажиотажем, который возник после старта продаж субсидированных билетов. Уже сегодня, 7 апреля, рабочий день кассиров и менеджеров начался с семи утра и продолжится до 23 часов, закрывать контору на технический перерыв сотрудники не будут. В таком режиме офис проработает до 10 апреля. Клиенты толпами атаковали офисы продаж в надежде купить билеты по сниженной цене. Списки ожидающих люди выкладывают в сеть Instagram.

Представитель авиакомпании рассказал корреспонденту агентства, что продлить рабочий день в организации решили из-за больших очередей — они возникли после того, как началась продажа субсидированных билетов. 

Коммерческие фирмы сейчас не могут похвастать аналогичным спросом: люди говорят, что не хотят переплачивать комиссионные сборы. Каждый из сотрудников офиса продаж сейчас обслуживает до 150 человек за рабочую смену. Общее число желающих подсчитать нереально — их слишком много. Люди даже завели списки очередей — в одном из них насчитывалось до 730 человек.
 

 

Также для снижения ажиотажа специалисты дали возможность клиентам забронировать билеты через call-центр авиакомпании и выкупить их в офисе в первую неделю со момента старта продаж субсидированных перевозок в течение 6 дней, а начиная с 7 апреля — в течение 72 часов. Стоимость перелёта из краевого центра в Москву по льготному тарифу составляет 7 200 рублей с учётом такс и сборов или 14 400 рублей — в направлении Хабаровск — Москва — Хабаровск. Улететь из дальневосточной столицы во Владивосток можно за 1 800 рублей, в Новосибирск — за 5 700 рублей.

Наценка у ритейлеров разная и зависит от ценовой политики компании. Разница колеблется от 400 рублей и выше. Так, например, «Транспорт Сервис Транзит» продаёт билеты до Москвы за 7 600 рублей, «Билет Трэвел» за 7 800 рублей, а «ДААК-Икар» запрашивает 8 000 рублей. 

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о том, что с 30 марта компания «Аэрофлот» дала старт продажам билетов по льготным ценам для определённых категорий граждан. Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет, (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей группы, сопровождающие инвалида первой группы или ребёнка-инвалида. Ещё в январе, в ожидании начала продаж билетов по субсидированным тарифам жители Хабаровского края начали обрывать телефоны специализированных агентств, чтобы получить хоть какую-то информацию о предложениях перевозчиков на лето.

 
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