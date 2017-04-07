Хабаровский боец вернётся в восьмиугольник в главном бою Кубка мэра

Боец Дальневосточной федерации современного панкратиона Алексей Полпудников вернётся в октагон на Кубке мэра Хабаровска. Спортсмен восстановился после травмы и в главном бою вечера сразится с американским файтером Адамом Уордом.

«Наш тяжеловес Евгений Ерохин не сможет принять участия в Кубке мэра, поэтому его боя не будет. Зато в восьмиугольнике поклонники MMA увидят Алексея Полпудникова. В главном бою вечера он сразится против именитого американца, ветерана UFC и Bellator Адама Уорда», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» президент Дальневосточной федерации современного панкратиона Дмитрий Коньков.

Хабаровчанин уже начал активную подготовку к турниру. Спортсмен восстановился после травмы и сейчас готовится к поединку,изучая манеру боя соперника.

«Мы проводим планомерную подготовку, в спарринг-партнёрах проблем нет. Узнали соперника — разноплановый, интересный. Бой должен быть интересным. У него нет приверженности к какому-то стилю, он борется, бьёт — яркий представитель американской школы MMA», — рассказал тренер хабаровского бойца Александр Небураковский.

Агентство писало, что очередной Кубок мэра пройдёт в «Платинум Арене» 13 мая. Турнир проведёт Дальневосточная федерация современного панкратиона совместно с промоушеном WSOF Global Championship. В трёх главных поединках вечера примут участие спортсмены из Хабаровского края: помимо Алексея Полпудникова в октагон выйдут комсомольчанин Илья Максимов и Евгений BadBoy Рязанов из краевой столицы. За пояс чемпиона России по версии MFP сразятся хабаровчанин Эльнур Агаев и Александр Мережко из Благовещенска.