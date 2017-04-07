Вахтёрша нашла "взрывчатку" в хабаровской школе

В дальневосточной столице из здания начальной школы «Первые шаги» эвакуировали всех детей и персонал. Вахтёрша обнаружила бесхозный подозрительный предмет и вызвала все спецслужбы. Из-за оставленного пакета в учреждении пришлось отменить вторую смену.

«В холле на первом этаже заметила подозрительный пакет, в котором была какая-то коробочка с изолентой. Подумала, что что-то опасное лежит, вызвала спецслужбы. Приехали — оказалось, что там лежала детская поделка», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» вахтёрша школы «Первые шаги» (имя и фамилия не указаны по просьбе собеседницы — прим. ред.).

Между тем родители хабаровских школьников бьют тревогу в социальных сетях и в мессенджерах, предупреждая друг друга, чтобы уберегали детей от бесхозных предметов. По мнению обеспокоенных жителей города, ребятам не следует прикасаться к оставленным на улице или в общественных местах игрушкам.





«Информация такая. Ничего на улице не поднимать, ни к чему не прикасаться. По всей России закладки, мины, ловушки в виде фанариков и т. д. Блестящих всяких штучек. Только что прогремел ещё один взрыв возле школы в Ростовье. Был обыкновенный с виду фонарик, мужчина поднял его и прогремел взрыв. Данный теракт был настроен на количество жертв «дети», — пишут друг другу родители в различных мессенджерах.

При этом, по информации пресс-службы Национального антитеррористического комитета, происшествие в Ростове-на-Дону не было терактом: взрыв случился вследствие бытового конфликта.