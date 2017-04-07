Дети в комсомольской коммуналке погибли из-за неисправной проводки

Представители Госпожнадзора выяснили причину возгорания, возникшего в жилом доме на улице Котовского в Комсомольске-на-Амуре. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в огне погибла семилетняя девочка, её трое братьев оказались в больнице, один позже скончался от полученных повреждений в реанимационном отделении.

«В результате проверки, которую провели сотрудники Государственного пожарного надзора, выяснилось, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Виновных лиц определят в рамках уголовного дела, которое сейчас ведёт следственное управление Следственного комитета России. Они продолжают дальнейшие мероприятия, в ходе которых установят виновника пожара, причинённый ущерб», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по краю Екатерина Потворова.

Как агентство писало ранее, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Как выяснили правоохранители, мать, которая злоупотребляла спиртными напитками, находилась дома с детьми, при пожаре она не пострадала. Сейчас решается вопрос об изъятии уцелевших малышей из семьи.