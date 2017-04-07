За ситуацию с пустующими детсадами в Хабаровске взялась прокуратура

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Её сотрудники проверят, почему сданные постройки до сих пор не эксплуатируются
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Прокуратура Хабаровского края организовала проверку после того, как в СМИ появилась информация, что три достроенных детских сада ещё не ввели в эксплуатацию. Речь идёт о зданиях на улицах Суворова и Павла Морозова, а также в микрорайоне Волочаевский Городок. Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку законности использования денег, выделенных для возведения учреждений.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, правоохранители установят достаточность, своевременность и обоснованность мер, которые принимала администрация города, чтобы обеспечить местами детей, ожидающих открытия неработающих учреждений. Если представители ведомства выявят нарушения, в надзорном органе будут решать вопрос о применении мер реагирования.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на возмещение долгов за строительство детских садов в вышеуказанных районах города выделили больше 60 миллионов рублей. Возведение объекта в Волочаевском Городке началось в июне 2015 года. В процессе у застройщика возникали финансовые проблемы, однако он всё-таки сумел выполнить наказ градоначальника и сдать детсад ко Дню основания края. В урегулировании денежных вопросов помогло региональное правительство — губернатор распорядился помочь с частичным финансированием строящихся объектов. Также часть суммы, запланированной на возведение учреждений в 2017 году, по просьбе мэрии перенесли на 2016-й. Кроме этого, в срок удалось сдать садик на 230 мест в Южном микрорайоне.
. . . сдать детсад ко Дню основания края. . . , сдать объект к 1000000 летию царствования Царя Гороха и тому подобное. Почему нельзя просто строить качественно, основательно, без авралов, спешки, нервотрёпки и сдать объект действительно на 100% готовый, в любой день года!? На кой леший, спрашивается, нужно обязательно приурочить сдачу объекта к какой - либо знаменательной дате? Элементарно! Ради показухи, мол не зря сидим - руководим. И пошло - поехало, сначала похвастаться в СМИ и с трибуны, параллельно, победно рапортуя по вертикали власти, как, якобы всё замечательно, прекрасно, в короткие сроки под нашим чутким руководством и в недрах нашей системы тут всё строится, в итоге, "искупаться" в похвалах и наградах. А на самом деле, потом, втихаря, когда стихнет гром оваций ещё доделывать и устранять косяки на объекте 2-3 года. Кого "водим за нос" спрашивается? Ответ очевиден. . .
Раз достроили то сдадут, я уверен просто небольшая заминка, она решится и дети пойду в садики
Если не введут садик в эксплуатацию, буду обращаться к Путину, тем более скоро будет разговор с ним. В нашей стране никто не может работать добросовестно без пинка под зад.
В начале строительства есть традиция закапывать урну с информацией об объекте строительства. По окончании строительства было бы неплохо зарыть вторую с руками тех кто хоть рубль украл со строительства.
Все деньги срочно перекинули на раздачу дальневосточных гектаров.
Любое новое здание должно устояться, чтоб вылезли все проблемы. А то расселят детей по группам и начнёт капать с потолка, входы проваливаться - придётся д/с закрывать, детей по другим итак загруженным д/с рассовывать. Лучше уж немного подождать, чем получить новую проблему.
Мадам соседка, не иначе, как заканчивала заборостроительный техникум!? Вы не забудьте предложить воспользоваться вашим богатым опытом инновационного строительства когда начнут строить, в Хабаровске, небоскрёб. Мол построили один этаж, ждём 3 года устойки этажа, искореняя вылезшие проблемы. Потом строим следующий этаж в том же варианте ожидания и т. д. И совершенно не важно, что такими устоичными темпами небоскрёб будет строиться 300 лет, главное будет устойчивым и без проблем.