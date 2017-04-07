За ситуацию с пустующими детсадами в Хабаровске взялась прокуратура

Её сотрудники проверят, почему сданные постройки до сих пор не эксплуатируются

Прокуратура Хабаровского края организовала проверку после того, как в СМИ появилась информация, что три достроенных детских сада ещё не ввели в эксплуатацию. Речь идёт о зданиях на улицах Суворова и Павла Морозова, а также в микрорайоне Волочаевский Городок. Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку законности использования денег, выделенных для возведения учреждений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, правоохранители установят достаточность, своевременность и обоснованность мер, которые принимала администрация города, чтобы обеспечить местами детей, ожидающих открытия неработающих учреждений. Если представители ведомства выявят нарушения, в надзорном органе будут решать вопрос о применении мер реагирования.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на возмещение долгов за строительство детских садов в вышеуказанных районах города выделили больше 60 миллионов рублей. Возведение объекта в Волочаевском Городке началось в июне 2015 года. В процессе у застройщика возникали финансовые проблемы, однако он всё-таки сумел выполнить наказ градоначальника и сдать детсад ко Дню основания края. В урегулировании денежных вопросов помогло региональное правительство — губернатор распорядился помочь с частичным финансированием строящихся объектов. Также часть суммы, запланированной на возведение учреждений в 2017 году, по просьбе мэрии перенесли на 2016-й. Кроме этого, в срок удалось сдать садик на 230 мест в Южном микрорайоне.