Хабаровский "Амур" остался без двух тренеров

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы по соглашению сторон расторг контракты с помощниками главного тренера «тигров» Дмитрием Пархоменко и Николаем Мишиным. Руководство предложило им заключить новые договоры, но специалисты отказались.

«Андрей Мартемьянов в своих интервью говорил, что хочет сохранить тренерский штаб, в соответствии с этим всем специалистам клуб предложил заключить новые контракты, но Николай Мишин и Дмитрий Пархоменко отказались продлевать соглашения. Полный состав тренерского штаба будет формироваться. Полностью его укомплектуют немного позднее», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.

Николай Мишин пришёл в «Амур» вместе с Сергеем Шепелевым, который занимал пост главного тренера «тигров». Мишин работал с вратарями. Специалист работал в «Кузнецких Медведях», новокузнецком «Металлурге», принимал участие в становлении Сергея Бобровского, воспитал Ивана Налимова и Илью Сорокина.

Дмитрий Пархоменко пришёл к «тиграм» с Мисхатом Фахрутдиновым в качестве его помощника вместе с Андреем Мартемьяновым. Работал в школе хоккея «Металлург», в течение двух сезонов возглавлял основную команду, а также был помощником главного тренера в главной и молодёжной командах.