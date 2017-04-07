Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
В Хабаровске школьники-льготники жалуются на невкусные завтраки: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 07 апреля 2017 года, 14:55
Выходные в Приморье: бал кошек, Тотальный диктант и Анатолий Вассерман
Выходные в Приморье: бал кошек, Тотальный диктант и Анатолий Вассерман
Исчезнувший книжный шкаф в Хабаровске оказался на свалке
Исчезнувший книжный шкаф в Хабаровске оказался на свалке
В Хабаровске школьники-льготники жалуются на невкусные завтраки
В Хабаровске школьники-льготники жалуются на невкусные завтраки
Хабаровские бильярдисты обошли соперников из Приморья и Приамурья
Хабаровские бильярдисты обошли соперников из Приморья и Приамурья
Губернатор Приморья примет участие в уборке сквера на Бестужева
Губернатор Приморья примет участие в уборке сквера на Бестужева
Регионы:


Популярное
вчера, 19:42
Неожиданные новости о Серёге Питерском появились в Сети
вчера, 16:16
Учёные назвали причины массового выброса камбалы во Владивостоке
сегодня, 06:55
Похудевшая на 50 кг девушка из Приморья поразила русскую Ким Кардашьян
сегодня, 11:03
Во Владивостоке всё утро полыхал сильный пожар
сегодня, 09:02
Некоторым приморцам запретили гулять во дворе
вчера, 16:11
Жители Приморья всё чаще отказываются от работы и секса
вчера, 18:53
В отношении председателя думы в Приморье возбуждено уголовное дело
вчера, 14:58
Голубоглазый заключённый недалеко убежал от приморской колонии
вчера, 20:48
Для дальневосточников расширили льготные авиатарифы
вчера, 17:05
"Дело Жанны Семенцовой" превратилось в ток-шоу о семейных проблемах

Обсуждаемое
вчера, 16:16
15

Учёные назвали причины массового выброса камбалы во Владивостоке
вчера, 19:42
10

Неожиданные новости о Серёге Питерском появились в Сети
сегодня, 09:02
5

Некоторым приморцам запретили гулять во дворе
вчера, 20:48
5

Для дальневосточников расширили льготные авиатарифы
сегодня, 12:14
5

Губернатор Приморья выбрал себе нового советника
вчера, 16:11
5

Жители Приморья всё чаще отказываются от работы и секса
вчера, 18:00
5

Первый автобус № 8 в Хабаровске начнёт ходить раньше
сегодня, 06:55
3

Похудевшая на 50 кг девушка из Приморья поразила русскую Ким Кардашьян
сегодня, 12:49
3

Депутаты ЗС планируют изменить в Приморье нормативы заготовки дров
сегодня, 07:19
2

Затишье перед бурей: пятница порадует приморцев теплом и солнцем
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников сегодня, 11:44
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии сегодня, 11:26
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов сегодня, 09:34
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 923



Система Orphus

В Хабаровске школьники-льготники жалуются на невкусные завтраки

В Хабаровске школьники-льготники жалуются на невкусные завтраки
Взрослые не понимают, почему учеников кормят разными продуктами
сегодня, 13:40
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Родители хабаровских школьников обеспокоены ситуацией с детским питанием, которая складывается в ряде учебных заведений города. Льготники, которые имеют право на бесплатный завтрак, получают порции меньше, чем остальные ребята. Более того, иногда различается даже сам рацион.

«Раньше все детки получали одинаковые порции. В конце третьей четверти нам сообщили, что в школе изменят плату и увеличат порции. И теперь у льготников и у тех, кто платит, разные порции, — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» мать одного из учеников школы № 52 Анна (фамилия не указывается на условиях анонимности — прим. ред.). — Даже состав разный. Мой ребёнок приходит домой и говорит, что котлету давали одним вкусную, а другим — невкусную. Одним дают яйцо, другим — нет. Узнавали у своих знакомых, у которых дети учатся в других школах. Где-то порции одинаковые, где-то родителям сразу сказали, что увеличат порции всем, и льготники просто доплатили. А у нас это бесплатное питание — оно даже невкусное».

В городском управлении образования объяснили, почему образуется такая разница. По словам начальника финансово-экономического отдела Татьяны Гейц, дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также воспитываемые матерями-одиночками, получают питание из расчёта 32 рубля в день.ет

«На эти деньги льготникам в школах накрывают столы. Закупают продукты, исходя из выделенных денег, готовят именно на эту сумму. То есть для них питание организуется отдельно. А ребёнок, чьи родители оплачивают завтраки, может выбрать себе еду самостоятельно. И там, конечно, могут быть разные объёмы», — сообщила Татьяна Гейц.

В значительной части школ питание у учеников начальных классов, не имеющих право на бесплатный завтрак, организуется так же, как и у льготников. Детям предоставляют одинаковый набор блюд, за который родители платят равные суммы. В некоторых школах эта порция действительно отличается от той, которая готовится за 32 рубля. Но это происходит из-за ограниченности ресурсов, на которые закупают продукты для питания льготников.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в регионе до 2020 года планируют открыть логистический центр единой системы социального питания. В качестве сырья там будут использовать местную сельскохозяйственную продукцию крестьянских и личных подсобных хозяйств, а также предприятий потребительской кооперации. Создание такой системы позволит сэкономить значительный объём бюджетных денег.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru