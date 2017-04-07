В Хабаровске школьники-льготники жалуются на невкусные завтраки

Родители хабаровских школьников обеспокоены ситуацией с детским питанием, которая складывается в ряде учебных заведений города. Льготники, которые имеют право на бесплатный завтрак, получают порции меньше, чем остальные ребята. Более того, иногда различается даже сам рацион.

«Раньше все детки получали одинаковые порции. В конце третьей четверти нам сообщили, что в школе изменят плату и увеличат порции. И теперь у льготников и у тех, кто платит, разные порции, — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» мать одного из учеников школы № 52 Анна (фамилия не указывается на условиях анонимности — прим. ред.). — Даже состав разный. Мой ребёнок приходит домой и говорит, что котлету давали одним вкусную, а другим — невкусную. Одним дают яйцо, другим — нет. Узнавали у своих знакомых, у которых дети учатся в других школах. Где-то порции одинаковые, где-то родителям сразу сказали, что увеличат порции всем, и льготники просто доплатили. А у нас это бесплатное питание — оно даже невкусное».

В городском управлении образования объяснили, почему образуется такая разница. По словам начальника финансово-экономического отдела Татьяны Гейц, дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также воспитываемые матерями-одиночками, получают питание из расчёта 32 рубля в день.ет

«На эти деньги льготникам в школах накрывают столы. Закупают продукты, исходя из выделенных денег, готовят именно на эту сумму. То есть для них питание организуется отдельно. А ребёнок, чьи родители оплачивают завтраки, может выбрать себе еду самостоятельно. И там, конечно, могут быть разные объёмы», — сообщила Татьяна Гейц.

В значительной части школ питание у учеников начальных классов, не имеющих право на бесплатный завтрак, организуется так же, как и у льготников. Детям предоставляют одинаковый набор блюд, за который родители платят равные суммы. В некоторых школах эта порция действительно отличается от той, которая готовится за 32 рубля. Но это происходит из-за ограниченности ресурсов, на которые закупают продукты для питания льготников.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в регионе до 2020 года планируют открыть логистический центр единой системы социального питания. В качестве сырья там будут использовать местную сельскохозяйственную продукцию крестьянских и личных подсобных хозяйств, а также предприятий потребительской кооперации. Создание такой системы позволит сэкономить значительный объём бюджетных денег.