Хабаровский "СКА-Нефтяник" усилили игроки "Енисея"

Клуб по хоккею с мячом из дальневосточной столицы «СКА-Нефтяник» подписал двух новичков. Команду в новом сезоне усилят два полузащитника красноярского «Енисея» — Олег Толстихин и Денис Лапшин. Контракты с игроками рассчитаны на два года.

Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, оба новичка — воспитанники красноярской школы хоккея с мячом, мастера спорта, трёхкратные чемпионы России. Олег Толстихин также становился бронзовым призёром чемпионата страны в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах, завоёвывал Суперкубок России и дважды — Кубок мира. Также полузащитник является серебряным призёром чемпионата мира 2012 года и победителем турнира на призы правительства России.

Его коллега по амплуа Денис Лапшин — бронзовый призёр чемпионатов 2013 и 2017 годов, обладатель Суперкубка России и Кубка мира, чемпион мира среди молодёжных команд 2014 года и чемпион мира среди юниоров 2012 года.

Новички пришли на замену нескольким игрокам «СКА-Нефтяника», с которыми клуб не стал продлевать контракты. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что команду покинули защитник Николай Мельников, полузащитники Денис Корев и Антон Шевцов, а также нападающий Кирилл Петровский. Помимо этого, за «кабанов» больше не будет выступать шведский легионер Эрик Сэфстрём: он принял решение вернуться домой.

После победы в чемпионате России главный тренер «армейцев» заявлял, что команде нужна свежая кровь, тем более, что «СКА-Нефтяник» намерен повторить успех и в следующем сезоне.