Ещё одна пробоина: в Хабаровске продолжает сыпаться асфальт

В дальневосточной столице участки автомобильных трасс и тротуаров уходят в землю один за другим. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, что ямы на дорогах и в пешеходной зоне начали появляться с приходом весны. В некоторых случаях попытки дорожников восстановить целостность покрытия вызывают у горожан недоумение.

Яма диаметром около трёх метров образовалась на проезжей части улицы Калинина. Работники дорожного предприятия приступили к ремонту только через сутки — об этом свидетельствуют сотрудники организации, которая расположена на этом же участке. Дыру в асфальте специалисты просто засыпали гравием — на этом восстановление улицы закончилось.

«Два дня ездили, фотографировали, приехали и сделали ремонт по-русски: высыпали сверху гравия и сказали: «Он осядет, всё закупорит, ничего не будет». Поставили опять знак, сейчас ждём, пока осядет. А провал пошёл туда вот, по тротуару. Вот, бабушки там ходят, с детьми ездят, что дальше будет — неизвестно, потому что, в принципе, ничего там не сделали, просто засыпали», — рассказал корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» житель города Юрий Ломко.

Другой провал образовался несколько дней назад напротив краевого музыкального театра — в брусчатке, на которой каждый день бывают тысячи пешеходов. Опасное место не только до сих пор не ликвидировали, но и не огородили предупреждающими знаками.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о других провалах на проезжей части и тротуарах города, которые произошли этой весной. Глубокая яма образовалась на перекрёстке улиц Промышленной и Хабаровской. Автолюбитель, попав в неё, рискует остаться в лучшем случае без колеса. В котлован на улице Павла Морозова на огромной скорости влетела иномарка. Водитель и пассажир чудом остались живы. Исправлять огрехи при прокладке подземных коммуникаций подрядчика заставила мэрия краевой столицы. Дорожники каждый день проводят традиционный ямочный ремонт, но, вопреки поручению градоначальника, специалисты трудятся в часы пик, чем мешают движению автомобилей.