Хабаровчане прикоснулись к чудотворной иконе из Киева

В дальневосточную столицу привезли икону Божией Матери «Призри на смирение». Первый молебен перед чудотворным образом в Спасо-Преображенском кафедральном соборе возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. Теперь помолиться перед ней сможет любой верующий — икона пробудет в городе до 14 мая.









Митрополит отметил, что знаковым является тот факт, что чудотворный образ в Хабаровск привезли в преддверии Страстной седмицы — заключительной недели перед Пасхой.









«Пусть встреча со святым образом послужит нашему духовному ободрению и утешению. Мы помолимся о мире на Украине, о мире и в нашем Отечестве, и, конечно же, о мире в наших сердцах. Пусть господь услышит наши молитвы, а Матерь Божия призрит на наше моление и наше смирение, стяжать которое призывается каждый православный христианин», — отметил митрополит.





Как сообщает пресс-служба Хабаровской епархии, после молебна прихожане смогли приложиться к чудотворной иконе. Сделать это можно будет в разных храмах города, а также в женском монастыре в Петропавловке.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что икона хранится в Свято-Введенском мужском монастыре в Киеве. Каждый год множество верующих со всего мира приезжают туда, чтобы помолиться перед образом. Считается, что он исцеляет и творит чудеса. С начала 2017 года икона «Призри на смирение» побывала в храмах Москвы, Екатеринбурга и Владивостока. В каждом из городов поклониться святыне приходили тысячи православных христиан. В дальневосточную столицу образ привозили десять лет назад и по многочисленным просьбам прихожан попросили её вновь доставить в город.