В пятницу синоптики "запретили" в Хабаровске дождь

Кроме этого, в городе изменилось направление ветра

В дальневосточной столице сегодня, 7 апреля, преимущественно ясная погода. Вчерашние тучи полностью покинули небосвод, и солнце продержится до конца дня.









Температура воздуха в утренние часы составит уже привычные горожанам 0...+2 градуса по Цельсию. После обеда потеплеет до +10...+12 градусов. Специалисты Дальневосточного УГМС не прогнозируют сегодня осадков.









В Хабаровске снова изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с юго-западной стороны со скоростью 6-11 метров в секунду.