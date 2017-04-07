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На конкурс речных перевозчиков в Хабаровске поступила первая заявка: РИА "Восток-Медиа"
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На конкурс речных перевозчиков в Хабаровске поступила первая заявка

На конкурс речных перевозчиков в Хабаровске поступила первая заявка
Пока компания Игоря Меерсона остаётся единственным участником
сегодня, 09:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В администрации Хабаровска сегодня, 6 апреля, появилась первая заявка на конкурс речных перевозчиков. О своей готовности осуществлять летнюю навигацию по Амуру заявило только одно предприятие. Руководитель ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игорь Меерсон объявил об окончании разногласий между фирмой и администрацией.

«Никаких сомнений: если мы выиграем этот тендер, то мы пойдём работать. Вчера была другая ситуация, сегодня ситуация несколько поменялась, и, если всё будет в русле тех договорённостей, которые есть, мы готовы работать. Мы специально для этого созданы», — объяснил Игорь Меерсон.


 

По его словам, в фирме к выпуску на линии готовы почти все теплоходы. У компании имеется также резервное судно, которое будет перевозить пассажиров в случае, если их окажется больше, чем ожидается.

«Если у нас будет увеличиваться пассажиропоток, то пассажиров же необходимо будет перевозить, поэтому мы будем держать резервное судно. В прошлом году мы перевезли на городских линиях 216 тысяч пассажиров. Для сравнения: в 2015 году мы перевезли 253 тысячи. Но мы предполагаем, что в связи с открытием новой остановки «Верхнее Заречье» и в связи с тем, что мы сегодня ставим точку в наших негативных взаимоотношениях — в прошлом — с администрацией города и говорим о том, что мы будем работать — я думаю, что люди будут активно осваивать дачные участки», — рассказал Игорь Меерсон.


 

Разногласий удалось избежать во многом благодаря составлению нового документа, который регламентирует порядок осуществления речных перевозок. Составленный контракт стороны подпишут в том случае, если единственный участник конкурса выиграет его.

«Поменялись правила игры: они стали более чёткими, более сконцентрированными. Раньше система финансирования предполагала трёхсторонние соглашения. У нас перманентно возникали проблемы с заработной платой, с покупкой топлива и так далее. Сегодня, имея на руках твёрдый контракт, мы знаем, что мы его в любой момент реализуем», — заверил руководитель ЗАО «Амурские пассажирские перевозки».


 

 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году Игорь Меерсон грозил прекратить работу из-за невыплаты чиновниками нескольких миллионов за 2015 год. Тогда у компании сложилась непростая финансовая ситуация — по этой причине, а также из-за убыточности некоторых направлений ремонтные работы выполнялись не в полном объёме. Это могло повлиять на сроки начала навигации. Чтобы полноценно подготовить флот, глава региона Вячеслав Шпорт поручил муниципальным властям проработать альтернативные схемы финансирования. В итоге администрация Хабаровска увеличила сумму контракта с 22 миллионов рублей до 30 с лишним.

 
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