Посёлок в Хабаровском крае оказался обесточенным из-за пожара

Электричество в населённый пункт вернётся не раньше 10 марта

Дома села Тором в Тугуро-Чумиканском районе третьи сутки обесточены. Из-за пожара на дизельной электростанции огнём оказалось полностью уничтожено оборудование и помещения. По словам коммунальщиков, свет в квартирах населённого пункта должен появиться к 10 марта.

Помимо этого, из-за сильного ветра обрушились трубы котельной в Чумикане. По словам местных жителей, от станции тепло получают жилые дома, а также центральная районная больница. Из-за аварии снизилась температура подаваемой воды. Оба ЧП взял на контроль районный прокурор.

«Будут обследованы причины возгорания — был ли это поджог либо возгорание произошло вследствие короткого замыкания. Прокуратурой района по данному факту инициирована проверка, в ходе которой будет исследована причинно-следственная связь между исполнением своих обязанностей сотрудниками «ЖКХ-Восход», которые базируются в электростанции села Тором и произошедшим пожаром», — рассказал программе «Вести-Хабаровск» заместитель прокурора Тугуро-Чумиканского района Алексей Барсуков.

Нормализовать температурный режим в Чумикане самостоятельно смогли в центральной районной больнице. В жилых домах тепло получают от печей.

Подобная ситуация в конце года произошла в посёлке Нелькан Аяно-Майского района. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в результате пожара на электростанции населённый пункт оказался обесточен. Стихия уничтожила все пять генераторов, которые обеспечивали Нелькан светом. Без ресурса остались 220 жилых домов, где проживают 840 человек, а также социальные объекты. В день происшествия власти региона отправили в посёлок вертолёт Ми-8. Он доставил пять дизель-генераторов малой мощности, тепловые пушки, газовые плиты, свечи. Позже два мощных дизель-генератора в населённый пункт доставили спасатели из дальневосточной столицы.