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Хабаровчане завалили местные "управляйки" требованиями убрать снег: РИА "Восток-Медиа"
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Хабаровчане завалили местные "управляйки" требованиями убрать снег

Хабаровчане завалили местные "управляйки" требованиями убрать снег
Горожан пугает недавняя история с восьмилетним ванинцем
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Снегопад, который прошёл в дальневосточной столице в первые дни марта, стал причиной для многочисленных обращений жителей города в коммунальные организации. Хабаровчане напуганы недавней историей в посёлке Ванино. Как писало ранее РИА  «Восток-Медиа — Хабаровск», на прошлой неделе там погиб восьмилетний мальчик. По основной версии следователей, ребёнок провалился в сугроб и там замёрз насмерть.

В контексте этой трагедии завалы снега во дворе одной из многоэтажек, расположенных в Инском переулке, выглядят реальной угрозой жизни детей. Местные школьники уже облюбовали импровизированную горку — для юных жителей района она стала популярным аттракционом. Но в сугробы выше человеческого роста несложно провалиться  даже взрослому.

«Внизу находится теплотрасса и, естественно, она будет подтаивать и может образоваться воздушная пробка, как был случай в Ванино, но если они гребут, они должны вывозить это», — отозвался о работе коммунальных работников житель дома в переулке Инском Вячеслав Сапожников.

Как выяснил корреспондент телеканала «Вести-Хабаровск», управляющие организации не спешат вывозить из дворов ранее собранный снег. Причина этому проста — экономия денег.

«Накопилась ёмкость, потому что грузовик 17 тонн не будешь гонять каждые 5 минут — вывезти тонну, ещё раз вывезти. И там мешали нам машины, чтобы вывозить снег», — рассказал генеральный директор коммунального предприятия Сергей Петров.

В ближайшее время «управляйкам» можно не опасаться штрафов за нарушение правил благоустройства. По требованию прокуратуры из местного административного кодекса исчезла соответствующая статья. Теперь коммунальщиков могут наказать только федеральные структуры: за невывоз снега санкции выписывает Роспотребнадзор, а за нечищенные дороги — ГИБДД. Но эти изменения — к худшему, как считают в краевой Думе.

« Ближе всего к проблемам территориальным находятся органы местного самоуправления. Они, во-первых, больше где бывают, их и в количестве больше, они видят, что и где происходит. Они, соответственно, оперативно, благодаря тому, что была такая статья, могли на это реагировать», — прокомментировал председатель комитета Законодательной Думы Хабаровского края по законности, правопорядку и общественной безопасности Юрий Минаев.

Депутаты уже написали обращение к председателю Госдумы. Парламентарии предлагают передать эти полномочия органам местного самоуправления.

 
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