Комсомольская акробатка допрыгнула до серебра Кубка России

Акробатки из Комсомольска-на-Амуре отличились на соревнованиях всероссийского уровня. Алина Кузнецова завоевала серебро первого этапа Кубка России, а Виктория Ходевцева и Анна Епифанова стали призёрами «Олимпийских Надежд».

Состязания прошли в Ярославле. Алина Кузнецова оказалась самой младшей среди всех своих соперниц в финале первого этапа Кубка России по прыжкам на батуте среди женщин. В итоге 17-летняя воспитанница Александра Коноштарова стала второй. В финале спортсменка уступила 0,6 балла опытнейшей Анне Корнетской из Астраханской области.

Участие во всероссийских соревнований «Олимпийские Надежды» приняли две комсомольчанки. В индивидуальных прыжках на батуте среди юниорок 15-16 лет серебряную награду завоевала Виктория Ходевцева. Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Хабаровского края, в самой младшей возрастной группе — 13-14 — лет регион представляла Анна Епифанова. Она стала бронзовым призёром соревнований в прыжках на батуте и выиграла золото в соревнованиях на двойном мини-трампе.





РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в конце прошлого года Алина Кузнецова завоевала золотую и серебряную награды в прыжках на батуте на этапе Кубка мира, а Виктория Ходевцева заняла третье место в командных соревнованиях на двойном мини-трампе.