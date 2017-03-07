В Хабаровском крае проверят колледжи, техникумы и коррекционные школы

Эксперты дадут независимую оценку качества образовательной деятельности учреждений профессионального и дополнительного образования, а также коррекционных школ региона. Их проверят на открытость и доступность информации об организации, комфортность условий, доброжелательность и компетентность работников, удовлетворённость населения качеством образовательной деятельности и многие другие показатели.

Как сообщает портал «Прообраз 27», об этом на очередном заседании общественного совета рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Минобрнауки региона Екатерина Кошельникова.

«В этом году независимая оценка качества будет проведена в 385 образовательных организациях. Из них: 173 организации дополнительного образования, 40 организаций профессионального образования, а также 30 учреждений, показавшие наихудшие результаты по итогам независимой проверки в 2015-16 годах», — подчеркнула она.

Как следует из объяснения чиновника, это не первое подобное мероприятие в Хабаровском крае: в 2015 году в перечень объектов независимой оценки вошли средние школы, а в 2016 году — детские сады. Как показали результаты проверки, удовлетворённость качеством образовательной деятельности детских садов в среднем по краю составляет 92 % — это на 10 % выше, чем в школах. Результаты опубликуют на сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях.