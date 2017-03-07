Гружёная фура слетела с трассы в Хабаровском крае

Сегодня, 7 марта, ранним утром на 40-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в кювет улетела сорокатонная гружёная фура. Сотрудникам МЧС пришлось вытягивать её с помощью танка.





Водитель большегруза направлялся из Благовещенска в Советскую Гавань. В сложных погодных условиях шофёр не справился с управлением, фуру снесло с проезжей части в кювет. Самостоятельно выехать огромная машина не смогла.

К месту происшествия выехал расчёт Амурского спасательного центра МЧС России. На помощь отправились три сотрудника ведомства на автомобилях КамАЗ. Выдернуть многотонный грузовик с помощью механической лебёдки не удалось, поэтому на место происшествия вызвали инженерную машину на базе танка Т-72. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, после трёх часов работы 12 спасателей на пяти единицах техники всё же вызволили сорокатонник из снежного плена.





Большегруз отправили в ремонтный бокс спасательного центра. Сейчас специалисты чрезвычайного ведомства помогают водителю устранить поломку. Только после этого автомобиль сможет самостоятельно продолжить движение.

Это не единственное происшествие, в котором пострадал большегруз. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на участке дороги между селом Селихиным и Николаевском-на-Амуре снежный накат не дал водителю грузовика подняться по крутому склону. Машину развернуло так, что объехать её могли только рисковые автолюбители.