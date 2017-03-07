Путин наградил хабаровчанина за спасение девочки в Корфовском

В краевой столице наградили сотрудников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Представить к медалям спасателей распорядился президент Российской Федерации. Почётные знаки им вручал временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Олег Волынкин.

Василий Жук, спасатель первого класса, награждён медалью «За спасение погибавших». На его счету — десятки спасённых жизней. Из особых заслуг можно отметить участие в международной спасательной операции в Японии, а именно — в префектуре Фукусима, по ликвидации последствий уничтожительных цунами и землетрясения. За это спасателя наградили наручными часами. В октябре 2015 года специалист участвовал в спасательной операции после разрушительного взрыва бытового газа в посёлке Корфовский Хабаровского края. Полученная в этом году медаль была приурочена именно к тем трагическим событиям. Тогда, разгребая руками бетонную крошку, кирпичи и обломки перекрытий, Василий Жук вытащил из-под завалов трёхэтажного дома маленькую девочку. Между прогремевшим взрывом и моментом спасения двухлетней Сони прошло больше пяти часов. Подвиг сотрудника МЧС назвали чудом: в ту ночь под завалами погибло пять человек, среди которых мама Сони и её годовалая сестрёнка.









«С Соней и с папой Василий поддерживает отношения, очень в дружеских отношениях они. Продолжают встречаться. На День спасателя 27 декабря ездили вместе в Кремлёвский дворец на концерт. Поездка была организована МЧС России. Каждый год из Москвы присылают приглашения, порядка 10-15 приглашений на регион, то есть лучшие 10-15 спасателей. Приглашают героев-спасателей и их спасённых. Василий Жук стал героем двух телепередач на федеральном канале. Одна из них называется «Герои нашего времени», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник пресс-службы ФГКУ «ДВРПСО МЧС России» Елена Чувашова.

Остальные сотрудники ведомства на церемонии получили награды за спасательные работы в Приморском крае во время паводка 2016 года.

Павел Бабич, спасатель первого класса, получил медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В его 24-летней работе числится более сотни операций. Руководство отметило такие личные качества специалиста, как высокое профессиональное мастерство, самоотверженность и мужество. Павел Бабич неоднократно был отмечен как лучший спасатель регионального поисково-спасательного отряда, а в 2011 году был награждён кубком «Лучший спасатель МЧС России Дальнего Востока». Самой масштабной и рискованной в его профессиональной деятельности была операция по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в посёлке Нефтегорск Сахалинской области. Тогда, рискуя собственной жизнью, он спас более десятка чужих, среди которых была жизнь маленькой Машеньки. У спасителя и девочки до сих пор сохраняются дружеские отношения.

«В сентябре 2016 года во время наводнения в Приморском крае Павел Бабич в селе Уборка Чугуевского района вместе с другими спасателями и местными жителями на автомобиле эвакуировал из затопленных домов пострадавших. При повышении уровня воды и обрушении обочины дороги местный житель упал в воду, его сильным потоком воды понесло вниз по течению. Самостоятельно он выбраться не мог, силы стали покидать пострадавшего. Павел, не раздумывая, бросился в воду. Коллега спасателя молниеносно среагировал и схватил верёвку, которой обвязался Павел. Благодаря мужественным и стремительным действиям спасателей, человек был спасён», — сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Аналогичный героизм Бабич показал, когда спас отца с маленькой дочкой. События также развивались во время паводка в Приморье. Спасатель при патрулировании затопленных участков увидел, как мощный поток воды, прижимая к забору и накатывая волнами, топит мужчину с ребёнком на руках. Отец из последних сил прижимал дочь к себе и уже не мог двигаться. Рискуя собственной жизнью, Павел Бабич вырвал 8-летнюю девочку и её отца из лап стихии.

Алексей Курманов, спасатель первого класса, получил медаль «За спасение погибавших». Награды он удостоился за ликвидацию последствий паводка в соседнем регионе в 2016 году. Алексей вместе с Павлом Бабичем работал в селе Уборка.

«Он руководил группой спасателей, организовывал и непосредственно участвовал сам в эвакуации пострадавшего населения из подтопленных домов. При невозможности использовать плавательные средства в бурных потоках вышедшей из берегов реки, он личным примером показывал спасателям, что необходимо делать, выносил на руках терпящих бедствие жителей, стариков, инвалидов. Рискуя собственной жизнью, Алексей вынес на руках из мощного потока воды 16 человек, в том числе троих детей. Всего в течение только одного дня, 1 сентября, группой спасателей под руководством Алексея Алексеевича Курманова было эвакуировано более 40 местных жителей, девять из которых — маленькие дети», — объяснили в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО МЧС России».