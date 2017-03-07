В Комсомольском районе шофёр тягача не смог преодолеть подъём

На участке дороги между селом Селихиным и Николаевском-на-Амуре снежный накат на дорожном покрытии не дал водителю грузовика подняться по крутому склону. Машину развернуло так, что объехать её могли только рисковые автолюбители. О происшествии сообщили жители посёлка Ягодный в редакцию телеканала «Вести-Хабаровск». Они прислали видеозапись, на которой видно, как многокилометровая пробка из рейсовых автобусов, грузовиков и других крупногабаритных автомобилей скопилась на трассе.

Начало затора начинается на 55-м километре автодороги. Водитель длинномера, поднимаясь по крутому и заснеженному склону, не смог справиться с управлением и пустил грузовик в неуправляемый занос. Тягач самопроизвольно скользил по дороге вниз под уклон и замер, развернувшись поперёк дороги.

То, что никто не пострадал, иначе как чудом не назвать — человеческих жертв и имущественных потерь удалось избежать. Несколько часов люди стояли в ожидании, когда освободится путь. Из дорожного плена им удалось выбраться благодаря водителю отечественного грузовика. Шофёр «Урала» отбуксировал длинномер к обочине. Движение по трассе вскоре восстановили. По словам местных жителей, застрявший грузовик оставался на дороге до вечера понедельника.