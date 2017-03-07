Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Хабаровчанин в цирке прилюдно признался в своих чувствах к девушке: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня вторник, 07 марта 2017 года, 18:47
Хабаровские инспекторы ГИБДД одарили автоледи букетами тюльпанов
Хабаровские инспекторы ГИБДД одарили автоледи букетами тюльпанов
В Хабаровске вспомнили о памятнике Гагарину
В Хабаровске вспомнили о памятнике Гагарину
Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
Школа на севере Приморья осталась без многих учителей
Школа на севере Приморья осталась без многих учителей
Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
Регионы:


Популярное
вчера, 20:57
Дерзкое ограбление ювелирного во Владивостоке попало на камеру
сегодня, 14:20
Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
сегодня, 14:13
Мэрия Владивостока открестилась от "тюльпанщиков на колёсах"
сегодня, 11:34
101 роза для селфи: в Приморье обсуждают "букеты напрокат"
сегодня, 07:00
Стало известно, когда в Приморье потеплеет
сегодня, 15:05
Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
сегодня, 10:45
В Приморье участники фестиваля ЛГБТ пожаловались в Генпрокуратуру
сегодня, 12:00
Хабаровчанин в цирке прилюдно признался в своих чувствах к девушке
сегодня, 11:47
Утро вторника не обрадовало водителей Владивостока
сегодня, 12:45
О возможном обрушении дороги во Владивостоке знали ещё два года назад

Обсуждаемое
сегодня, 10:45
6

В Приморье участники фестиваля ЛГБТ пожаловались в Генпрокуратуру
сегодня, 15:05
5

Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
сегодня, 14:44
4

Школа на севере Приморья осталась без многих учителей
сегодня, 10:04
2

В Приморье объявят конкурс проектов дизайна дворов и парков
сегодня, 11:20
1

Не всем хабаровчанам нравятся громкоговорители на улицах города
сегодня, 11:40
1

Хабаровчане получат материнский капитал быстрее
сегодня, 11:34
1

101 роза для селфи: в Приморье обсуждают "букеты напрокат"
сегодня, 12:20
1

В "Дальспецстрое" до сих пор ждут обещанных к 23 февраля зарплат
сегодня, 14:20
1

Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
сегодня, 16:50
1

Хабаровские инспекторы ГИБДД одарили автоледи букетами тюльпанов
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие вчера, 09:36
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли вчера, 11:20
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок 01.03.2017
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 37



Система Orphus

Хабаровчанин в цирке прилюдно признался в своих чувствах к девушке

Хабаровчанин в цирке прилюдно признался в своих чувствах к девушке
Сюрприз устроили во время концерта "Приют влюблённых романтиков"
сегодня, 12:00
Культура | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 2

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В преддверии 8 марта лучшие вокалисты дальневосточной столицы провели концерт для хабаровчанок. Одному из зрителей артисты помогли признаться в чувствах к девушке. Молодой человек покинул своё место в зале, а затем появился на сцене вместе с вокальным квартетом «Триумф». На глазах у публики он присоединился к выступающим, сказал своей спутнице, что она ему очень нравится и исполнил для неё песню. Так мероприятие оправдало своё название — «Приют влюблённых романтиков».


 

 


 

На протяжении почти двух часов для хабаровчанок выступали лучшие актёры и вокалисты города: заслуженные артисты России Евгений Путивец и Денис Желтоухов, мужской вокальный квартет «Триумф», музыкальный проект «Отражение», мастер степа Арсений Морозов.


 

 

«Это лучшие исполнители Хабаровска. Они взяли лучшие номера из своего репертуара. «Триумф» и «Отражение» в принципе поют и играют о любви, а Денис Желтоухов — народный артист России, который умеет потрясающе исполнять такой репертуар», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела по связям с общественностью КГАУК «КНОТОК» Елена Костюченко.


 

«Романтики» выбрали необычную площадку для выступления — краевой цирк. На манеже установили современную сцену, которая немного сократила круг, но усложнила артистам задачу — охватывать больше аудитории. Однако миссия для вокалистов оказалась вполне выполнимой.


 

 

«Площадка необычная, артистам всегда сложнее работать в круге, охватывать почти 300 градусов. Но акустика, свет, звук — потрясающие. Выступать для женщин — самое прекрасное, что может быть. Мы, все участники концерта — принадлежим к сексуальному меньшинству — любим женщин. Сейчас таких всё меньше, большинство у нас совершенно другое. Поэтому вдвойне приятно работать для прекрасных дам», — признался Денис Желтоухов.


 

 

Открыть концертную программу народному артисту помог младший детский хор музыкальной школы № 1. За их выступлением в зрительном зале внимательно следили и две дочки Дениса Желтоухова. С другими хабаровчанками они услышали песни и стихи о любви, Арсений Морозов разбавил программу зажигательным степом, а аккордеонист Виктор Стеценко и трубач Максим Рукин исполнили несколько романтичных мелодий.


 

«К каждому концерту готовимся особенно, и к этому в том числе. Выбрали специальные произведения, которые могут затронуть женские сердца. Для нас всегда важна публика, а женская — вдвойне. Репертуар отбирали тщательно, исходили из самой красоты произведений. Они отличаются большей нежностью, трепетом, романтичностью. Всем хабаровчанкам, всем дальневосточницам в преддверии 8 марта желаю любви, счастья. Пусть вас окружают самые добрые, самые нежные спутники, и пусть у вас всё будет хорошо», — отметил Максим Рукин.


 

 

Организаторы пообещали, что будут проводить подобные концерты чаще на разных площадках города. Это им позволит осуществить современная мобильная сцена.

Больше фотографий с концерта смотрите в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru