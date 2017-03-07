Хабаровчане получат материнский капитал быстрее

Получателям материнского капитала больше не придётся ждать два месяца с момента подачи заявления до перечисления денег на счёт. В соответствии с новым постановлением правительства России, теперь отделение Пенсионного фонда обязано произвести выплату в течение десяти дней.

Раньше учреждение рассматривало заявление от граждан, претендующих на получение материнского капитала, в 30-дневный срок, в соответствии с законом. Ещё столько же времени требовалось ПФР, чтобы перечислить средства на указанный расчётный счёт. Теперь второй этап займёт не более десяти дней. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю. Корректировка сроков выплаты материнского капитала — не единственное нововведение.

«Постановление правительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить его средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше», — говорится в сообщении пресс-службы.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по четырём направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Размер выплаты в 2017 году составляет 453 тысячи рублей. Ежегодно она индексируется.

Для вступления в программу материнского капитала у граждан России есть ещё два года: для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок, который даёт право на сертификат, родился или был усыновлён до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение выплаты и распоряжение ею не ограничены временем.