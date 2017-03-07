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Военные городки Хабаровского края начнут готовить к зиме весной: РИА "Восток-Медиа"
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Военные городки Хабаровского края начнут готовить к зиме весной

Военные городки Хабаровского края начнут готовить к зиме весной
В региональном парламенте обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг таких микрорайонов
сегодня, 10:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Подготовка открытых военных городков Хабаровского края к следующему отопительному сезону должна начаться уже сейчас — в микрорайонах много проблем, которые придётся решать, в том числе, и на федеральном уровне. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказала председатель постоянного комитета регионального парламента по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК Евгения Арефьева.

Агентство уже сообщало, что краевые депутаты решили подготовить материалы для обсуждения в рамках правительственного часа в Госдуме. Жители военных городков не один год жалуются, что их не устраивает качество оказания коммунальных услуг. В частности, они возмущаются периодическим отсутствием газа, горячей воды, отопления, а также негодуют по поводу несоразмерно высоких сумм по счетам. С другой стороны, квартиросъёмщики накопили огромные долги по квитанциям ЖКХ и взносам на капитальный ремонт.

По данным хабаровского подразделения компании «Главное управление жилищным фондом», которая взяла на обслуживание военные микрорайоны после ухода с рынка «Славянки», общая задолженность составляет порядка 200-220 миллионов рублей, на которые постоянно начисляют пеню. Есть проблемы и с текущим ремонтом — в ежегодный план включают не более 15 процентов проблемного жилья, тогда как во многих зданиях постройки середины прошлого века работы вообще ни разу не проводили.

«Сегодня есть достаточно оптимистичный настрой у руководства этой организации. Но мы глубоко сомневаемся в том, что им удастся решить проблемы собственными силами, за счёт одних только коммунальных платежей. Которые, напомню, от большинства граждан пытаются получить в судебном порядке», — подчеркнула Евгения Арефьева.

По её словам, власти региона не намерены отказываться от деятельного участия в сложившейся ситуации. Депутат добавила, что даже в разгар отопительного сезона во многих котельных, обеспечивающих военные городки, запас топлива рассчитан «на 1,5-2 суток».

«Это проблемы, которые нужно решать вместе, а не ждать, что министерство обороны справится с ней само. В этом вопросе мы возлагаем большие надежды на опыт правительства Хабаровского края во взаимодействии с федеральными структурами», — сказала председатель комитета.

Евгения Арефьева также прокомментировала передачу на муниципальный баланс Таёжного микрорайона в Комсомольске-на-Амуре — об этом также сообщало РИА «Восток-Медиа». По мнению депутата, говорить о том, что в регионе складывается соответствующая тенденция, преждевременно.

«Эти решения принимает непосредственно собственник, и сложно предсказать его действия в каждом конкретном случае. Жителям Таёжного, можно сказать, повезло. Предпосылок к тому, что то же самое случится со всеми военными городками края, я не вижу. Муниципалитеты, опять же, не готовы принимать всё подряд: есть имущество без документов, а есть такое, что дешевле построить новое, чем привести его в надлежащее состояние», — резюмировала собеседница.

 
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