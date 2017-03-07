Хабаровчанки мечтают о работе бухгалтера и администратора

Накануне Международного женского дня портал по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» изучил, в каких профессиональных областях больше женщин и насколько их зарплатные ожидания отличаются от мужских. Выяснилось, что самые желанные вакансии для дам сосредоточены в категориях «Бухгалтерия, финансы, банки» и «Персонал для офиса». Так, работу офис-менеджера, секретаря или администратора ищут 19 процентов девушек, а ещё 21 процент хотят быть бухгалтерами.

Больше всего женщины хотят работать в кадровых службах, медицине, а также в индустрии красоты и спорта. Также представительниц слабого пола намного больше, чем сильного, в образовании, маркетинге и общепите. Примерно одинаковое количество мужчин и женщин ищут работу в сфере юриспруденции и в продажах.

«Только четыре процента хабаровских женщин разместило резюме в рубрике «Высший менеджмент». В целом, в этой сфере только 33 процента резюме принадлежит женщинам. Так что мужчины в два раза чаще претендуют на управленческие позиции», — комментирует руководитель пресс-службы портала «Зарплата.ру» Ольга Павлюченко.

В сфере IT, где традиционно предлагают высокие зарплаты, в дальневосточной столице женщин также замено меньше, чем мужчин — только девять процентов резюме от соискательниц. А от общего количества девушек менее одного процента готовы искать работу в этой высокооплачиваемой сфере.

В своих зарплатных ожиданиях женщины также заметно скромнее мужчин: последние просят в среднем 38 тысяч рублей, а прекрасный пол — 29 тысяч рублей. При этом среднее предложение от хабаровских работодателей за февраль составило 40 тысяч рублей.

Но есть некоторые занятия, считающиеся женскими, но привлекательные для мужчин. Если бы не гендерные стереотипы, то мужчины хотели бы заниматься вышивкой и кулинарией. Эти два занятия набрали наибольшее количество ответов. Среди свободных вариантов были: «Я хочу разводить рыбок», «Поплакаться в жилетку», «Для меня нет «женских» дел. Мужик должен уметь делать всё».