За недостроенный бассейн в Совгавани ответит замглавы района

В Хабаровском крае перед судом предстанет заместитель главы администрации Советско-Гаванского района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Чиновник подписал акт выполненных работ и торжественно открыл недостроенный спортивный комплекс с бассейном.

По версии следствия, обвиняемый в декабре 2014 года расписался на документах, по которым принял фактически незаконченный объект. В здании не установили вентиляционное и сантехническое оборудование, не смонтировали пожарную сигнализацию, не уложили полы из полиуретанового покрытия и не установили водомерный узел. Подрядчик получил за свой «полуфабрикат» больше четырёх миллионов рублей из муниципального бюджета.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением правоохранители направили в суд. Чиновник свою вину не признаёт.

Несмотря на торжественное открытие, эксперты так и не приняли спорткомплекс в эксплуатацию, сейчас он пустует. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», бассейн однажды попытались наполнить водой, но в этот момент там всплыла керамическая плитка. Сейчас её там и вовсе нет. По мнению экспертов, спортивный центр дешевле будет построить заново, чем исправлять многочисленные недочёты строителей.