В Хабаровске рецидивистка вынесла из торгового центра сорочки и халаты

В дальневосточной столице опытная злоумышленница украла в торговом центре партию товара. В сумке, которую она вынесла, лежали дамские халаты и сорочки. Часть награбленного предприимчивая хабаровчанка успела продать до того, как на неё вышли полицейские.

Кража произошла на одном из рынков города. Владелец точки по продаже одежды рассказал стражам правопорядка, что кто-то похитил у него сумку, в которой находился товар — дамские халаты и сорочки. Эти вещи предназначались для реализации. Потерпевший оценил ущерб в сумму порядка 85 тысяч рублей.

Полицейские опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения. Им удалось найти причастную к преступлению — 34-летнюю горожанку, у которой есть уже пять судимостей за аналогичные преступления. Раньше женщина отбывала наказание в местах лишения свободы. Правоохранители выяснили, что подозреваемая была в торговом центре и увидела оставленную без присмотра сумку. Женщина воспользовалась этим и похитила чужие вещи. Кое-что она продала, оставшиеся сорочки и халаты полицейские изъяли.

Вырученные от продажи деньги фигурантка потратила на наркотики. Задержали её в состоянии опьянения. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, за потребление запрещённых веществ женщину отправили в спецприёмник. Когда срок ареста закончится, ей изберут меру пресечения.