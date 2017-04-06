Хабаровские хоккеисты вновь сразятся за "Кубок Победы"

Турнир по хоккею «Кубок Победы» вновь пройдёт в дальневосточной столице. Участие в нём примут четыре команды, в состав которых войдут игроки Континентальной, Высшей, Молодёжной и Юношеской лиг. За переходящий трофей они будут сражаться на льду краевого центра развития хоккея «Амур».

В этом году мероприятие состоится во второй раз, его посвятят 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В течение трёх игровых дней на льду «Амура» проведут шесть матчей. Участником соревнований станет и победитель прошлого года — команда «СССР». Конкуренцию им составят «Визит», «Вулкан» и «ТОГУ».

«Как и в первый раз, проведём турнир по круговой системе. В этом году участников меньше. Всё дело в том, что многие игроки усилили составы профессиональных команд, но болельщики всё равно увидят любимых хоккеистов, в том числе Дмитрия Тарасова и Александра Юнькова», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» президент региональной организации «Федерация хоккея» Сергей Ясаков.

Организатором турнира выступает краевая федерация хоккея. По словам её руководителей, состязания проводят, чтобы отдать дань памяти ветеранам и труженикам тыла, привлечь к этому молодёжь и сохранить преемственность поколений. Почётными гостями «Кубка Победы» станут участники Великой Отечественной войны, депутаты Городской Думы, известные спортсмены.

Подарки получат не только победители и лучшие игроки по амплуа, но и зрители. Для них организаторы и спонсоры приготовили сюрпризы. Вход для болельщиков бесплатный. «Кубок Победы» стал традиционным для хабаровского хоккея. Планируется, что в будущем участие в турнире примут иностранные команды.

Впервые в этом году проведут «Кубок Победы» среди команд мальчиков 2006-2007 годов рождения. Турнир состоится на площадке краевого центра хоккея «Амур» с 28 апреля по 4 мая. Вместе со взрослыми игроками 23 апреля они возложат цветы к мемориалу на площади Славы.