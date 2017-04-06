Хабаровчанин семь лет скрывался от наказания за убийство тестя

Благодаря техническим новшествам в экспертно-криминалистическом деле хабаровским следователям удалось раскрыть преступление, совершённое семь лет назад. Причастность подозреваемого к убийству мужчины не могли обосновать ввиду невозможности провести определённые исследования. Теперь прокуратура краевой столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал житель Хабаровска — он убил своего 67-летнего тестя.

События развивались в 2009 году — правоохранители обнаружили труп 67-летнего мужчины. Пожилого человека задушили в собственной квартире. В ходе расследования убийства у оперативников был ряд косвенных доказательств причастности к этому преступлению зятя потерпевшего. В роковой день соседка погибшего пенсионера на лестничной площадке встретила человека, очень похожего на подозреваемого. Также следователи узнали, что 67-летний горожанин часто конфликтовал с дочерью из-за квартирного вопроса. Но свидетельница, которая утверждала, что фигурант в этот день возил её на машине по городу, обеспечила злоумышленнику алиби. Следствие по уголовному делу зашло в тупик.

С развитием научных и технических криминалистических методов, появились новые возможности обнаружения и идентификации следов преступления. Поэтому в октябре 2016 года следствие по уголовному делу возобновилось. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, изъятую в ходе обыска одежду подозреваемого осмотрели с использованием специального средства, которое позволяет обнаружить следы крови в крайне малых концентрациях. На одной из рубашек и брюках подозреваемого специалисты обнаружили биологический материал. Экспертиза показала. что кровь принадлежит погибшему. Кроме того, сотовый оператор предоставил информацию, что телефон подозреваемого в период совершения убийства был зафиксирован в районе дома потерпевшего.

Свидетельницу допросили повторно. Она объяснила, что её первоначальные показания не соответствуют действительности, а алиби подозреваемому она предоставила по просьбе его жены. Несмотря на то, что обвиняемый вину так и не признал, совокупность доказательств дала основания для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд. За совершение данного преступления хабаровчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о том, как в регионе следователи раскрыли убийство ребёнка, совершённое 19 лет назад. Всё это время из-за отсутствия у экспертов-криминалистов технической возможности не удавалось установить даже личность найденного.Тело нашли зацементированным в бочке. Также осталось нераскрытым лицо, совершившее это преступление. Лишь недавно фигуранта поймали. Ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за сексуальное преступление в отношении 4-летней девочки. Тогда суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Агентство также сообщало о том, как 22 года мужчина скрывался от следствия за жестокое убийство семейной пары, которое он совершил в 1995 году. Осудили мужчину в текущем году по статье Уголовного кодекса РСФСР — «Умышленное убийство двух человек с целью скрытия другого преступления, совершённое с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц». Сообщники убийцы к этому времени уже отбыли назначенные сроки в местах заключения.