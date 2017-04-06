В Хабаровске ребёнка пришибло куском шифера

В дальневосточной столице с крыши дома на ребёнка упал кусок шифера. Семилетняя девочка получила черепно-мозговую травму и другие повреждения. Школьницу увезли на машине скорой помощи в больницу, где медики провели операцию.

Происшествие случилось в центре Хабаровска — на улице Лермонтова в районе дома № 32. Видео, на котором зафиксированы последствия беды, разместили в социальных сетях очевидцы. На кадрах — куски шифера на асфальте и большое пятно крови.

Публикация от Типичный Хабаровск (@t_khabarovsk) Апр 5 2017 в 4:47 PDT

«Материалы дела передали в следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю для принятия дальнейшего процессуального решения по статье «Оказание услуг и проведение работ, несоответствующих требованиям безопасности», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.

Ребёнка доставили в краевую клиническую больницу № 2. Девочка была в сознании, медики провели обследование и приняли решение оперировать. Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает.

«Девочку прооперировали, сейчас с ней всё нормально. Операцию провели ведущие детские нейрохирурги. Сейчас её уже перевели в отделение», — сообщил главный врач краевой клинической больницы № 2 Кирилл Пошатаев.

Это не первый подобный случай, произошедший в краевой столице. Агентство писало, что в Хабаровске на улице Чкалова на 12-летнюю девочку с крыши дома упала ледяная глыба. Ребёнок также попал в больницу. После этого происшествия по поручению городской прокуратуры районные ведомства инициировали проверки исполнения требований законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья людей при организации снегоуборочных работ.