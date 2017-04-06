Росприроднадзор запретил перевалку угля в Советской Гавани

Инспекторы Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора провели рейдовый осмотр в районе причала в бухте Эгге в Советской Гавани. Специалисты обнаружили нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха и опечатали оборудование предприятия.

По данным пресс-службы ведомства, компания выбрасывала в атмосферный воздух вредные вещества, не имея на это соответствующего разрешения. Сотрудники управления Росприроднадзора приняли обеспечительные меры и запретили «Компании Ремсталь» использовать мобильную установку грохочения и экскаватор с грейфером. Технику опечатали, а материалы дела передали в Советско-Гаванский городской суд.

Проверку начали после обращения жителей Советской Гавани. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», люди опасаются, что в их городе может повториться судьба Ванинского порта, где население уже несколько лет страдает от угольной пыли. С начала 2017 года ООО «Компания Ремсталь» начала в морском порту Советской Гавани перевалку угля, чтобы отправлять его покупателям из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом специального оборудования для пылеподавления у предприятия нет. Активисты Хабаровского регионального отделения ОНФ направили письма в адрес Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Дальневосточной прокуратуры на транспорте, министра природных ресурсов края, главы Советской Гавани и района с просьбой разобраться в ситуации.