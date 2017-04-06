В Хабаровске троим бизнесменам дали "условку" за добычу осетров

Суд дальневосточной столицы согласился с доводами краевого управления Следкома о том, что трое мужчин 1970, 1976 и 1984 годов рождения принимали активное участие в организации нелегального бизнеса по незаконному приобретению, хранению и перевозке частей особо ценных водных биологических ресурсов. Горожане добывали калугу и осетра. Всем назначили наказание в виде условного срока от двух до трёх лет, одному добавили штраф — 100 тысяч рублей. Однако на этом судебный процесс не закончился: всего на участников банды следователи завели четыре уголовных дела. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», предварительное расследование по ним подошло к логическому финалу.

По версии следствия, обвиняемые решили заработать деньги криминальным способом и организовали сделку с браконьерами. В апреле 2016 года мужчины приобрели у жителей населённых пунктов, расположенных в Николаевском и Ульчском районах, рыбу осетровых пород. Злоумышленники привезли более полутора тонн деликатеса в Хабаровск, заморозили, упаковали и отправили груз железнодорожным транспортом в Москву. Для транспортировки товара по столице участники преступной группы разработали операцию с соблюдением правил конспирации. Всю прибывшую рыбу они погрузили в специально приготовленный мусоровозный автомобиль, а сверху забросали твёрдыми бытовыми отходами — картоном, досками и пакетами. Правоохранители задержали машину и изъяли деликатес.

Банда занималась нелегальным промыслом с 2014-го по 2016-й год. За это время им удалось добыть восемь тонн краснокнижной рыбы. Уголовные дела в отношении организатора преступной группы и шести его подельников до сих пор расследует краевое следственное управление.