С хабаровчанина сняли золотую цепь и часы, пока он спал в кафе

В дальневосточной столице мужчина выбрал не самое подходящее место, чтобы погрузиться в сон, и лишился золотого украшения, а также дорогих наручных часов. Хабаровчанина обобрал один из случайных знакомых — с весёлой компанией он встретился в заведении общепита.

Стражи правопорядка выяснили, что потерпевший зашёл в кафе в Индустриальном районе. Там он познакомился с компанией посетителей. Встреча быстро переросла в застолье со спиртным. Вскоре хабаровчанин заснул, а один из собутыльников тем временем снял с него золотую цепь и часы, после чего покинул заведение.

В установлении личности злоумышленника оперативникам городского отдела полиции № 2 помогла запись с камер видеонаблюдения, которую они изъяли у администрации кафе. Подозреваемого вскоре задержали. Стражи правопорядка выяснили, что 24-летний фигурант в прошлом уже был судим за кражу. Золотые изделия он продал неизвестным в районе Центрального продовольственного рынка.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, злоумышленника на время следствия отпустили под подписку о невыезде. Сотрудники полиции разыскивают похищенное имущество.